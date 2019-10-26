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Адиев: «Я хочу работать самостоятельно»

сегодня, 13:44

Бывший тренер «Анжи» Магомед Адиев, который проработал десять дней в тренерском штабе «Ахмата», объяснил свой уход из грозненской команды.

Почему я согласился на роль ассистента? Это мой родной клуб, здесь долго проработал отец. В том числе главным тренером. В глубине души «Ахмат» до сих пор ассоциируется у меня с домом, уютом, теплом. Когда после неудачного старта руководство попросило помочь, просто язык не повернулся отказать. Прозвучала фраза: «Давай, Магомед, попробуем». Умом понимал — не стоит. А после первого же матча с «Уфой» окончательно убедился, что принял неправильное решение.

Я хочу работать самостоятельно, но и от должности помощника по-прежнему не зарекаюсь. В зависимости от того, кто будет главным тренером. Ну а сейчас мое появление в штабе «Ахмата» только взбудоражило общественность. На первый план вышла одна тема, дескать, почему Шалимов главный, а Адиев — второй? Это обсуждалось до матча с «Уфой», после, даже в перерыве. Постоянно шли сравнения...

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   11 / 883
сегодня в 14:23
Адиев лучше хрющи шалимова, непонятное решение Рамзана.
Байкал-38
Байкал-38
   125 / 883
сегодня в 14:13
Иди работать в Анжи, там вам во втордиве самое место!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   160 / 883
сегодня в 14:04
В случае поражения от Уфы наверное ещё бы подождал-потерпел до своей очереди. Ну и Шалимов конечно тертый подковерный калач его голыми руками не возьмёшь.
Остапчук 67
Остапчук 67
   249 / 883
сегодня в 13:52
Самолюбивый...
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