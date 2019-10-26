Адиев: «Я хочу работать самостоятельно»

Бывший тренер «Анжи» , который проработал десять дней в тренерском штабе «Ахмата», объяснил свой уход из грозненской команды.

Почему я согласился на роль ассистента? Это мой родной клуб, здесь долго проработал отец. В том числе главным тренером. В глубине души «Ахмат» до сих пор ассоциируется у меня с домом, уютом, теплом. Когда после неудачного старта руководство попросило помочь, просто язык не повернулся отказать. Прозвучала фраза: «Давай, Магомед, попробуем». Умом понимал — не стоит. А после первого же матча с «Уфой» окончательно убедился, что принял неправильное решение.

Я хочу работать самостоятельно, но и от должности помощника по-прежнему не зарекаюсь. В зависимости от того, кто будет главным тренером. Ну а сейчас мое появление в штабе «Ахмата» только взбудоражило общественность. На первый план вышла одна тема, дескать, почему Шалимов главный, а Адиев — второй? Это обсуждалось до матча с «Уфой», после, даже в перерыве. Постоянно шли сравнения...