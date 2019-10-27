«Арсенал» потерял очки в игре с «Кристал Пэлас»

«Арсенал» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в матче 10-го тура чемпионата Англии.
«Арсенал» (16 очков) располагается на пятом месте, «Кристал Пэлас» (16 очков) - шестой.
Лондон, стадион Эмирейтс
«Арсенал» - «Кристал Пэлас» 2:2
Голы: Папастатопулос 7, Луис 9 - Миливоевич 32 (пенальти), Айю 52
«Арсенал»: Лено, Чамберс, Папастатопулос, Луис, Тирни (Колашинац 75), Пепе, Гендузи, Джака (Сака 61), Себальос, Обамеянг, Ляказетт
Главный тренер: Эмери Унаи.
«Кристал Пэлас»: Хеннесcи, Уорд, Томкинс, Кэхилл, ван Анхольт, Таунсенд, Куяте, Миливоевич, МакАртур, Заха, Айю (Бентеке 82)
Главный тренер: Ходжсон Рой.
Предупреждение: Чамберс 51
В параллельном матче «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм».
Силва с Эмери просто проваливают сезон с достаточно серьезными командами, а Харке и Хюттль летят в Шип. Хотя у обоих и игроки не фонтан, особенно у Харке.
Силва с Эмери просто проваливают сезон с достаточно серьезными командами, а Харке и Хюттль летят в Шип. Хотя у обоих и игроки не фонтан, особенно у Харке.
Тренера нет, игроки тупо не понимают, чтио им делать, игры нет, если в прошлом сезоне, несмотря на плохую в целом игру, Сашок и Обама тащили, то теперь никто не тащит, аутсайдера, которого все топы выносят в одну калитку, мы можем обыграть с напряжением всех сил ("Астон Виллу"), а можем и проиграть ему ("Шеффилд", который до нас 3 из 4 матчей у себя дома проиграл).
И, зная наше руководство, понимаешь, что они не снимут Эмери до конца сезона, хотя сейчас уже понятно, что он ничего не контролирует.
Я тупо уже перестану смотреть матчи скоро, такой безнадеги давно не было, с такой динамикой мы опять с "Эвертоном" будем бороться в этом году. Все хуже и хуже, и руководству тупо пофиг.
Тренера нет, игроки тупо не понимают, чтио им делать, игры нет, если в прошлом сезоне, несмотря на плохую в целом игру, Сашок и Обама тащили, то теперь никто не тащит, аутсайдера, которого все топы выносят в одну калитку, мы можем обыграть с напряжением всех сил ("Астон Виллу"), а можем и проиграть ему ("Шеффилд", который до нас 3 из 4 матчей у себя дома проиграл).
И, зная наше руководство, понимаешь, что они не снимут Эмери до конца сезона, хотя сейчас уже понятно, что он ничего не контролирует.
Я тупо уже перестану смотреть матчи скоро, такой безнадеги давно не было, с такой динамикой мы опять с "Эвертоном" будем бороться в этом году. Все хуже и хуже, и руководству тупо пофиг.
Челси оставляете наедине с Лестером)
Челси оставляете наедине с Лестером)
И не надо Торрейру на место Джаки, он 6ка и хочет играть на месте 6ки.
И не надо Торрейру на место Джаки, он 6ка и хочет играть на месте 6ки.
Чамберс пошёл за мячом, и попал в сплетение ног. В итоге, то ли он задел ногами, то ли его задели, и все попадали. А с заднего ракурса было видно, как его ещё и двое игроков КП откровенно толкали.
Аткинсон - м*дак, вот и всё.
Чамберс пошёл за мячом, и попал в сплетение ног. В итоге, то ли он задел ногами, то ли его задели, и все попадали. А с заднего ракурса было видно, как его ещё и двое игроков КП откровенно толкали.
Аткинсон - м*дак, вот и всё.
Нужно хотя бы состав нормальный выбрать! Что случилось с Эмери? В прошлом сезоне он был просто король состава и замен, всё делал правильно. Зачем сегодня вышел Чамберс? Против Заха! Ну что он мог с ним сделать? В итоге все 2 гола по вине Чамберса.
Луиз и Сократис молодцы - старались, и голы организовали!
Полузащита играла бодро (кроме донного Себальоса). Но атака.. Никто из атаки не запомнился. Ляказетт деревянный, Обамеянг ждёт непонятно чего, на себя игру не берёт. Пепе вообще не умеет с мячом обращаться - как он вообще в Лилле столько голов забил?
Аткинсон - это вообще тот ещё фрукт. Засудил нас сегодня по самое не балуй. И ВАР фиг знает как трактовал, и в самой игре игроков КП никак не наказывал.
Один положительный момент в сегодняшней игре - уход Джаки. Надеюсь, что теперь навсегда. Ждём Торрейру на его месте!
Нужно хотя бы состав нормальный выбрать! Что случилось с Эмери? В прошлом сезоне он был просто король состава и замен, всё делал правильно. Зачем сегодня вышел Чамберс? Против Заха! Ну что он мог с ним сделать? В итоге все 2 гола по вине Чамберса.
Луиз и Сократис молодцы - старались, и голы организовали!
Полузащита играла бодро (кроме донного Себальоса). Но атака.. Никто из атаки не запомнился. Ляказетт деревянный, Обамеянг ждёт непонятно чего, на себя игру не берёт. Пепе вообще не умеет с мячом обращаться - как он вообще в Лилле столько голов забил?
Аткинсон - это вообще тот ещё фрукт. Засудил нас сегодня по самое не балуй. И ВАР фиг знает как трактовал, и в самой игре игроков КП никак не наказывал.
Один положительный момент в сегодняшней игре - уход Джаки. Надеюсь, что теперь навсегда. Ждём Торрейру на его месте!
- держи желтую Сака, я Дин, я без ВАР всё вижу.
Падает Заа
-абажди-и, дайте ВАР, да кто тут Чиполлину обижал? Пенальти!
- держи желтую Сака, я Дин, я без ВАР всё вижу.
Падает Заа
-абажди-и, дайте ВАР, да кто тут Чиполлину обижал? Пенальти!
Не считая Венгера, объективно лучший тренер Арсенала за последние 23 года.
Не считая Венгера, объективно лучший тренер Арсенала за последние 23 года.
Аткинсон сегодня как мог подсуживал КП, но "Арсенал" должен выносить такие команды в одну калитку.
P.S. Эмеришка уже даже сам себе стал противоречить, меняет два матча подряд "капитана Джаку" на 60-й минуте.
Аткинсон сегодня как мог подсуживал КП, но "Арсенал" должен выносить такие команды в одну калитку.
P.S. Эмеришка уже даже сам себе стал противоречить, меняет два матча подряд "капитана Джаку" на 60-й минуте.