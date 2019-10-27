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«Арсенал» потерял очки в игре с «Кристал Пэлас»

сегодня, 21:25
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)2 : 2Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал ПэласМатч завершен

«Арсенал» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в матче 10-го тура чемпионата Англии.

«Арсенал» (16 очков) располагается на пятом месте, «Кристал Пэлас» (16 очков) - шестой.

Лондон, стадион Эмирейтс

«Арсенал» - «Кристал Пэлас» 2:2
Голы: Папастатопулос 7, Луис 9 - Миливоевич 32 (пенальти), Айю 52

«Арсенал»: Лено, Чамберс, Папастатопулос, Луис, Тирни (Колашинац 75), Пепе, Гендузи, Джака (Сака 61), Себальос, Обамеянг, Ляказетт
Главный тренер: Эмери Унаи.

«Кристал Пэлас»: Хеннесcи, Уорд, Томкинс, Кэхилл, ван Анхольт, Таунсенд, Куяте, Миливоевич, МакАртур, Заха, Айю (Бентеке 82)
Главный тренер: Ходжсон Рой.

Предупреждение: Чамберс 51

В параллельном матче «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм».

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Все комментарии
Объективное мнение
Объективное мнение
   115 / 872
сегодня в 22:34
Как
Nazi
Nazi
   416 / 872
сегодня в 22:31
кронке и емеришка так держать, а венгерауты еще запросят Арсена :)
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   172 / 872
сегодня в 22:25
Команды равные счет по игре
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   3 / 872
сегодня в 22:18
В общем, сейчас самое интересное, кого раньше уволят? Силву, Харке, Хайзенхюттля или Эмеришку?

Силва с Эмери просто проваливают сезон с достаточно серьезными командами, а Харке и Хюттль летят в Шип. Хотя у обоих и игроки не фонтан, особенно у Харке.
azkan
azkan ответил Так Себе Аналитик
   116 / 872
сегодня в 22:13
Самое главное, что уже окончательно становится понятно, что сезон в одно место летит. Тренера нет, игроки тупо не понимают, чтио им делать, игры нет, если в прошлом сезоне, несмотря на плохую в целом игру, Сашок и Обама тащили, то теперь никто не тащит, аутсайдера, которого все топы выносят в одну калитку, мы можем обыграть с напряжением всех сил ("Астон Виллу"), а можем и проиграть ему ("Шеффилд", который до нас 3 из 4 матчей у себя дома проиграл). И, зная наше руководство, понимаешь, что они не снимут Эмери до конца сезона, хотя сейчас уже понятно, что он ничего не контролирует. Я тупо уже перестану смотреть матчи скоро, такой безнадеги давно не было, с такой динамикой мы опять с "Эвертоном" будем бороться в этом году. Все хуже и хуже, и руководству тупо пофиг.
Болей за синий Лондон, бро)
ЮЗИК
ЮЗИК
   188 / 872
сегодня в 21:59
Арс катится на дно
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил aNOOBis
   3 / 872
сегодня в 21:57
Чамберсу впередистоящий защитник пяткой в ногу впорол, они даже не показали повтор то
Самое главное, что уже окончательно становится понятно, что сезон в одно место летит.

Тренера нет, игроки тупо не понимают, чтио им делать, игры нет, если в прошлом сезоне, несмотря на плохую в целом игру, Сашок и Обама тащили, то теперь никто не тащит, аутсайдера, которого все топы выносят в одну калитку, мы можем обыграть с напряжением всех сил ("Астон Виллу"), а можем и проиграть ему ("Шеффилд", который до нас 3 из 4 матчей у себя дома проиграл).

И, зная наше руководство, понимаешь, что они не снимут Эмери до конца сезона, хотя сейчас уже понятно, что он ничего не контролирует.

Я тупо уже перестану смотреть матчи скоро, такой безнадеги давно не было, с такой динамикой мы опять с "Эвертоном" будем бороться в этом году. Все хуже и хуже, и руководству тупо пофиг.
L.F.С.
L.F.С. ответил Так Себе Аналитик
   138 / 872
сегодня в 21:52
Аткинсон легенда эмйу)
azkan
azkan
   116 / 872
сегодня в 21:45
Что же вы так соседи?!
Челси оставляете наедине с Лестером)
aNOOBis
aNOOBis ответил mphuZ
   263 / 872
сегодня в 21:41
Там куча-мала была. Аткинсон решил трактовать эпизод в пользу КП, вот и всё. Чамберс пошёл за мячом, и попал в сплетение ног. В итоге, то ли он задел ногами, то ли его задели, и все попадали. А с заднего ракурса было видно, как его ещё и двое игроков КП откровенно толкали. Аткинсон - м*дак, вот и всё.
Чамберсу впередистоящий защитник пяткой в ногу впорол, они даже не показали повтор то
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   31 / 872
сегодня в 21:38
Арсенал все хуже и хуже.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил mphuZ
   3 / 872
сегодня в 21:37
Последние игры в АПЛ играем просто отвратно. Невозможно с такой игрой попасть в ЛЧ. Нужно хотя бы состав нормальный выбрать! Что случилось с Эмери? В прошлом сезоне он был просто король состава и замен, всё делал правильно. Зачем сегодня вышел Чамберс? Против Заха! Ну что он мог с ним сделать? В итоге все 2 гола по вине Чамберса. Луиз и Сократис молодцы - старались, и голы организовали! Полузащита играла бодро (кроме донного Себальоса). Но атака.. Никто из атаки не запомнился. Ляказетт деревянный, Обамеянг ждёт непонятно чего, на себя игру не берёт. Пепе вообще не умеет с мячом обращаться - как он вообще в Лилле столько голов забил? Аткинсон - это вообще тот ещё фрукт. Засудил нас сегодня по самое не балуй. И ВАР фиг знает как трактовал, и в самой игре игроков КП никак не наказывал. Один положительный момент в сегодняшней игре - уход Джаки. Надеюсь, что теперь навсегда. Ждём Торрейру на его месте!
Какой он был "король замен"? Слил всю вторую половину чемпионата, то не сливал там, где надо было слить, то наоборот, сливал там, где мы могли 4-е место на изи взять.

И не надо Торрейру на место Джаки, он 6ка и хочет играть на месте 6ки.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил aNOOBis
   3 / 872
сегодня в 21:36
За что в итоге отменили гол то? У меня "заоблачный сервис ОККО" не давал смотреть, как обычно
У меня wifi плохой, я только повторы смотрел и первый тайм, но, я так понял по Твиттеру, никто не понял, за что его отменили))
mphuZ
mphuZ ответил aNOOBis
   464 / 872
сегодня в 21:35
За что в итоге отменили гол то? У меня "заоблачный сервис ОККО" не давал смотреть, как обычно
Там куча-мала была. Аткинсон решил трактовать эпизод в пользу КП, вот и всё.
Чамберс пошёл за мячом, и попал в сплетение ног. В итоге, то ли он задел ногами, то ли его задели, и все попадали. А с заднего ракурса было видно, как его ещё и двое игроков КП откровенно толкали.

Аткинсон - м*дак, вот и всё.
112910415
112910415
   32 / 872
сегодня в 21:34
плохо дело
mphuZ
mphuZ
   464 / 872
сегодня в 21:33
Последние игры в АПЛ играем просто отвратно. Невозможно с такой игрой попасть в ЛЧ.

Нужно хотя бы состав нормальный выбрать! Что случилось с Эмери? В прошлом сезоне он был просто король состава и замен, всё делал правильно. Зачем сегодня вышел Чамберс? Против Заха! Ну что он мог с ним сделать? В итоге все 2 гола по вине Чамберса.

Луиз и Сократис молодцы - старались, и голы организовали!

Полузащита играла бодро (кроме донного Себальоса). Но атака.. Никто из атаки не запомнился. Ляказетт деревянный, Обамеянг ждёт непонятно чего, на себя игру не берёт. Пепе вообще не умеет с мячом обращаться - как он вообще в Лилле столько голов забил?

Аткинсон - это вообще тот ещё фрукт. Засудил нас сегодня по самое не балуй. И ВАР фиг знает как трактовал, и в самой игре игроков КП никак не наказывал.

Один положительный момент в сегодняшней игре - уход Джаки. Надеюсь, что теперь навсегда. Ждём Торрейру на его месте!
aNOOBis
aNOOBis
   263 / 872
сегодня в 21:33
За что в итоге отменили гол то? У меня "заоблачный сервис ОККО" не давал смотреть, как обычно
aNOOBis
aNOOBis
   263 / 872
сегодня в 21:31
Падает Сака
- держи желтую Сака, я Дин, я без ВАР всё вижу.
Падает Заа
-абажди-и, дайте ВАР, да кто тут Чиполлину обижал? Пенальти!
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
   498 / 872
сегодня в 21:31
Что-то Эмери уже не катит
Strikers188
Strikers188
   213 / 872
сегодня в 21:31
Красава Эмери!!
Не считая Венгера, объективно лучший тренер Арсенала за последние 23 года.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   3 / 872
сегодня в 21:30
EmeryOut

Аткинсон сегодня как мог подсуживал КП, но "Арсенал" должен выносить такие команды в одну калитку.

P.S. Эмеришка уже даже сам себе стал противоречить, меняет два матча подряд "капитана Джаку" на 60-й минуте.
aNOOBis
aNOOBis
   263 / 872
сегодня в 21:29
Я так понимаю, надо "работать" с арбитрами! Безотносительно: уровня игры, Эмери, Джаки, Озила...сегодня просто засудили. В большом и в малом Аткинсон - 12!
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