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«Краснодар» не смог обыграть «Оренбург», Берг получил красную карточку

сегодня, 20:54
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

«Краснодар» и «Оренбург» сыграли вничью в рамках 14-го тура РПЛ.

«Краснодар» занимает 4 место в турнирной таблице (28 очков), а «Оренбург» расположился на 12 месте (15 пунктов).

Краснодар, стадион Стадион ФК «Краснодар»

«Краснодар» - «Оренбург» 1:1 (1:1)
Голы: Мануэл Фернандеш 43 - Деспотович 32

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Фьолусон, Рамирес, Олссон (Камболов 71), Вильена, Уткин (Берг 64), Сулейманов , Ари, Мануэл Фернандеш (Стоцкий 82)

«Оренбург»: Климович, Малых, Шахов, Радакович, Терехов, Зотов, Рикарду Алвеш, Мишкич, Аюпов, Рогич (Черных 69), Деспотович
Главный тренер: Федотов Владимир В..

Предупреждения: Деспотович 19

Удаление: Берг 80

В другом матче игрового дня «Спартак» разгромил «Локомотив».

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Все комментарии
Lazurny
Lazurny
   36 / 877
сегодня в 21:19
Оренбург с удачным выездом.
d_fincher
d_fincher
   23 / 877
сегодня в 21:18
Спонсор (официальный) Оренбурга - компания под названием Газпром. Краснодар, удаление Берга левое, все видели, что он сыграл в мяч. Все адекватные болелы с вами. Но сами понимаете - Газпром есть Газпром. Да о чем говорить, если судейский корпус финансирует тоже Газпром, напрямую, а глава РФС - бывший чиновник Газпрома, Дюков.
Evilhuman
Evilhuman ответил Ваня лучший
   13 / 877
сегодня в 21:18
Надоело ваше нытье, жадность гинера и немощность гончара ваши проблемы
За адекватность
За адекватность
   27 / 877
сегодня в 21:17
Федотову могут и по-серьезнее клуб предложить. Из кризиса "Оренбург" вывел на легке. Как по мне толковый тренер, хотя опять же в нашем РФПЛ черт ногу сломит. А у "Краснодара" какой-то кризис жанра наметился ( понятно, что травмы и.т.п.) но все же.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Ваня лучший
   33 / 877
сегодня в 21:15
Как они дружно всей стаей возбудились. Это радует
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Ангел неБесГрешен
   16 / 877
сегодня в 21:14
вечер полностью сложился под Зенит!
Прям Джек-пот....какой то...))

Зенит 3 балла...
Краснодар - 1...
Локомотив - 0...
ЦСКА - 0...
Ваня лучший
Ваня лучший ответил andreika20133
   33 / 877
сегодня в 21:14
Слушай ка, здоровяк, давай лучше про свою болезнь поведай. Посмотри статистику и помолись за свой политпроект, который всем обрыдл
Evilhuman
Evilhuman
   13 / 877
сегодня в 21:11
Отличные итоги дня
andreika20133
andreika20133 ответил Ваня лучший
   444 / 877
сегодня в 21:10
А почему Оренбург костьми ложится в играх с конкурентами зенита и дурака влияет в играх с хозяином? Вопрос риторический
По тому что ты по болезни своей видишь во всём что не против ЦСКА заговор..
hansa
hansa ответил Ваня лучший
   845 / 877
сегодня в 21:10
Во первых,речь об Оренбурге (см выше). Во вторых, не говори гоп, пока....., а иначе..... Наконец, в третьих, где выучился на провидца? Предсказатель.... ..... й
вань, а вань! спи уже давай! ты футбол не видел видь
andrefino13
andrefino13 ответил Ангел неБесГрешен
   244 / 877
сегодня в 21:08
Обопьетесь вискарем, похмелье будет тяжёлым...
ermak6848
ermak6848
   157 / 877
сегодня в 21:07
матч показал, что Очки для турнирной таблицы нужны всем...
Ваня лучший
Ваня лучший ответил kolpankolpan
   33 / 877
сегодня в 21:07
Во первых,речь об Оренбурге (см выше). Во вторых, не говори гоп, пока....., а иначе..... Наконец, в третьих, где выучился на провидца? Предсказатель.... ..... й
hansa
hansa ответил hansa
   845 / 877
сегодня в 21:07
дырки не позволили)З) красным
чтобы плохо не подумали - Оренбург !!! дырявые апоненты ваши !
nubom
nubom
   68 / 877
сегодня в 21:06
Поздравляю Оренбург! Эта ничья - их достижение. Играли на пределе. Краснодару урок перед ЛЕ.
112910415
112910415
   32 / 877
сегодня в 21:06
сюрприз !
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил fckrasnodar
   4 / 877
сегодня в 21:03
как же зае..л это конченные автобусный парк оребурга!!! даже в меньшинстве они тупо стоят в обороне. самая конченная команда в рфпл!!!
Это единственная разумная тактика при слабой команде, а вот претендент на лидерство должен уметь взламывать автобусы. Ну а если не умеешь - нечего претендовать.
kolpankolpan
kolpankolpan ответил Ваня лучший
   211 / 877
сегодня в 21:03
А почему Оренбург костьми ложится в играх с конкурентами зенита и дурака влияет в играх с хозяином? Вопрос риторический
А почему в следующей игре Зенит отдраит ЦСКА?Кстати самый поганый автобус будет именно в этой игре.Угадай чей?
МапС
МапС
   236 / 877
сегодня в 21:02
У бомжей сёдня праздник какой-то.
particular
particular
   8 / 877
сегодня в 21:02
Ожидаемое остервенелое сопротивление Оренбурга...
Ваня лучший
Ваня лучший ответил cska plus
   33 / 877
сегодня в 21:01
А почему Оренбург костьми ложится в играх с конкурентами зенита и дурака влияет в играх с хозяином? Вопрос риторический
valt134
valt134
   174 / 877
сегодня в 21:01
Сегодня увидели в действии «оренбургский автобус». Оренбург играл в антифутбол. Играя в большинстве, тянуть время и играть на отбой. Но это РПЛ, детка...
Bullкин
Bullкин
   500 / 877
сегодня в 21:00
Шавки бомжей не могут, судья всегда придет на помощь. Админресурс победил в этот вечер.
hansa
hansa
   845 / 877
сегодня в 20:59
дырки не позволили)З) красным
cska plus
cska plus
   15 / 877
сегодня в 20:59
В этом туре праздник для аусайдеров, Тамбов, спартак, Динамо и Оренбург.
papic337
papic337
   135 / 877
сегодня в 20:58
Досадно. Быкам не унывать.
yeychanin23
yeychanin23
   308 / 877
сегодня в 20:57
Не унывать,"быки", игра продолжается!)
tuman960
tuman960
   365 / 877
сегодня в 20:57
ну вот и быки потеряли очки от Оренбурга!!!Поздравляю Оренбург!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   31 / 877
сегодня в 20:57
вечер полностью сложился под Зенит!
ДАША Д
ДАША Д
   246 / 877
сегодня в 20:57
Устал Краснодар.
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