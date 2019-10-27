«Краснодар» не смог обыграть «Оренбург», Берг получил красную карточку

«Краснодар» и «Оренбург» сыграли вничью в рамках 14-го тура РПЛ.
«Краснодар» занимает 4 место в турнирной таблице (28 очков), а «Оренбург» расположился на 12 месте (15 пунктов).
Краснодар, стадион Стадион ФК «Краснодар»
«Краснодар» - «Оренбург» 1:1 (1:1)
Голы: Мануэл Фернандеш 43 - Деспотович 32
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Фьолусон, Рамирес, Олссон (Камболов 71), Вильена, Уткин (Берг 64), Сулейманов , Ари, Мануэл Фернандеш (Стоцкий 82)
«Оренбург»: Климович, Малых, Шахов, Радакович, Терехов, Зотов, Рикарду Алвеш, Мишкич, Аюпов, Рогич (Черных 69), Деспотович
Главный тренер: Федотов Владимир В..
Предупреждения: Деспотович 19
Удаление: Берг 80
В другом матче игрового дня «Спартак» разгромил «Локомотив».
Зенит 3 балла...
Краснодар - 1...
Локомотив - 0...
ЦСКА - 0...
Зенит 3 балла...
Краснодар - 1...
Локомотив - 0...
ЦСКА - 0...