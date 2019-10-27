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«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом»

сегодня, 21:23
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«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в рамках матча 10-го тура АПЛ. «Красные» (28 баллов) лидируют в турнирной таблице, «шпоры» (12 очков) - одиннадцатые.

Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд

«Ливерпуль» - «Тоттенхэм» 2:1 (0:1)
Голы: Хендерсон 52, Салах 75 (пенальти) - Кейн 1

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум (Милнер 77), Салах (Гомес 85), Роберто Фирмино (Ориги 90+4), Мане
Главный тренер: Клопп Юрген.

«Тоттенхэм»: Газзанига, Орье (Моура 84), Алдервейрелд, Давинсон Санчес, Роуз, Сиссоко, Уинкс (Н'Домбеле 63), Алли, Эриксен (Ло Чельсо 88), Кейн, Сон
Главный тренер: Почеттино Маурисио.

Предупреждения: Сиссоко 36, Роуз 37, Ловрен 50, Александер-Арнольд 64, Н'Домбеле 72, Милнер 90+1

В предыдущей игре чемпионата Англии «Ливерпуль» не смог обыграть «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответил Роналдиньo
   231 / 872
сегодня в 22:51
Почему только сегодня, уважаемый Соломон Давидович?
Вчера Интер и Лечче не выиграли.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
   165 / 872
сегодня в 22:49
Старина Арни угадал счёт матча. Круто!!
Роналдиньo
Роналдиньo
   26 / 872
сегодня в 22:49
Как там у Маяковского:

Я красных бы только за то полюбил,
Что они подрывали здесь Буншу...
Роналдиньo
Роналдиньo ответил Керосинщик против Князя
   26 / 872
сегодня в 22:47
Сегодня тебя на посох посадили;)
Почему только сегодня, уважаемый Соломон Давидович?
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил 25процентный клоун
   113 / 872
сегодня в 22:46
Я смотрю за Понсе, Шюррле, Ларсоном, Роналду и никто из них не ныряет
Роналду был первым симулянтом, когда играл в АПЛ, может он просто уже стар для симуляций.
azures
azures
   58 / 872
сегодня в 22:45
Ливерпуль с победой!
Ptaha91
Ptaha91 ответил 25процентный клоун
   564 / 872
сегодня в 22:40
Я смотрю за Понсе, Шюррле, Ларсоном, Роналду и никто из них не ныряет
не знаю кто они но было бы время нашел бы нарезки с каждым, особенно если считаешь удар в ногу симуляцией
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответил Князь сажал врагов на посох
   231 / 872
сегодня в 22:39
К сожалению Энтони Тэйлор снял с посоха ливерпуль, но ещё не время. Аха-ха)
Сегодня тебя на посох посадили;)
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Ptaha91
   9 / 872
сегодня в 22:37
Я смотрю за Понсе, Шюррле, Ларсоном, Роналду и никто из них не ныряет
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответил Rizo1
   231 / 872
сегодня в 22:36
Виталик муму вернулся?
Вернулся туда, где был в 80ых.
Ptaha91
Ptaha91 ответил 25процентный клоун
   564 / 872
сегодня в 22:33
Нет, я опытный эксперт. Федор Черенков или Илья Цымбаларь не занимались ерундой на поле, их не забудут
тогда смотри футбол из 3-4 лиги, получишь то чего ожидаешь
Объективное мнение
Объективное мнение
   115 / 872
сегодня в 22:33
Ливер на классе
lobsterdam
lobsterdam
   287 / 872
сегодня в 22:32
в заголовке статьи в слове "волевую" первые две буквы лишние...
azkan
azkan
   116 / 872
сегодня в 22:29
Салаху здоровья. Без него Ливерпуль будет целостней.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Ptaha91
   9 / 872
сегодня в 22:29
Нет, я опытный эксперт.
Федор Черенков или Илья Цымбаларь не занимались ерундой на поле, их не забудут
Ruslik1982
Ruslik1982
   120 / 872
сегодня в 22:27
Кейна хватает на первые 5 минут игры )
Ptaha91
Ptaha91 ответил 25процентный клоун
   564 / 872
сегодня в 22:27
Я в детстве возненавидел баскетбол из-за Майкла Джордона, он прыгал в гущу игроков с мячом, его чуть касались и назначался штрафной,это не спорт
ты ещё в детстве
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Serg3.12
   9 / 872
сегодня в 22:25
Не друг, я футбол больше люблю чем фокусы Садьо Мане.
Когда Челси проигрывал барселоне то Анелька и Дрогба косили то и дело, но свисток молчал.
Просто только в АПЛ у Ливерпуля 6 судейских очков +
ОАО Ходжалинские удобрения
ОАО Ходжалинские удобрения
сегодня в 22:25
Отскок индюков.
Ptaha91
Ptaha91
   564 / 872
сегодня в 22:24
вратарь конечно спасал тоттен, но получилось додавить, если бы сон забил, скорей всего бы проиграли
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
   165 / 872
сегодня в 22:22
То2:7енхэм плохо играет в последнее время. А ведь недавно они Аякс обыгрывали, который вер4ел Юве как хотел)
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Князь сажал врагов на посох
   9 / 872
сегодня в 22:22
Я в детстве возненавидел баскетбол из-за Майкла Джордона, он прыгал в гущу игроков с мячом, его чуть касались и назначался штрафной,это не спорт
Serg3.12
Serg3.12 ответил 25процентный клоун
   19 / 872
сегодня в 22:21
Нет, брат, ход этот позорным зовется, двух мнений быть не может. Мане симулянт 2019 года, это факт
В тебе говорит обида)
Не больше, чем все остальные)
Rizo1
Rizo1 ответил ALBA BARCELONA 21
   473 / 872
сегодня в 22:15
Хрен ему... Свинки пепки...
АбдуФотий
АбдуФотий ответил ст_прапорщик
   294 / 872
сегодня в 22:14
За последние 4 сезона 4 гола, по 1 голу в сезон, он сделал план на сезон))
Rizo1
Rizo1 ответил ст_прапорщик
   473 / 872
сегодня в 22:13
Раз в год и палка стреляет)))
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил 25процентный клоун
   4 / 872
сегодня в 22:11
Нет, брат, ход этот позорным зовется, двух мнений быть не может. Мане симулянт 2019 года, это факт
Как раз есть повод вручить ему ЗМ и заодно надругаться над расизмом)
Rizo1
Rizo1 ответил Виталик ManUtd Rus
   473 / 872
сегодня в 22:07
Виталик муму вернулся?
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Serg3.12
   9 / 872
сегодня в 22:07
Нет, брат, ход этот позорным зовется, двух мнений быть не может.
Мане симулянт 2019 года, это факт
juvenale
juvenale
   21 / 872
сегодня в 22:06
бабаху не привыкать пенки колотить...
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