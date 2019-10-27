«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом»

«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в рамках матча 10-го тура АПЛ. «Красные» (28 баллов) лидируют в турнирной таблице, «шпоры» (12 очков) - одиннадцатые.
Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд
«Ливерпуль» - «Тоттенхэм» 2:1 (0:1)
Голы: Хендерсон 52, Салах 75 (пенальти) - Кейн 1
«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум (Милнер 77), Салах (Гомес 85), Роберто Фирмино (Ориги 90+4), Мане
Главный тренер: Клопп Юрген.
«Тоттенхэм»: Газзанига, Орье (Моура 84), Алдервейрелд, Давинсон Санчес, Роуз, Сиссоко, Уинкс (Н'Домбеле 63), Алли, Эриксен (Ло Чельсо 88), Кейн, Сон
Главный тренер: Почеттино Маурисио.
Предупреждения: Сиссоко 36, Роуз 37, Ловрен 50, Александер-Арнольд 64, Н'Домбеле 72, Милнер 90+1
В предыдущей игре чемпионата Англии «Ливерпуль» не смог обыграть «Манчестер Юнайтед».
Я красных бы только за то полюбил,
Что они подрывали здесь Буншу...
Я красных бы только за то полюбил,
Что они подрывали здесь Буншу...
Федор Черенков или Илья Цымбаларь не занимались ерундой на поле, их не забудут
Федор Черенков или Илья Цымбаларь не занимались ерундой на поле, их не забудут
Когда Челси проигрывал барселоне то Анелька и Дрогба косили то и дело, но свисток молчал.
Просто только в АПЛ у Ливерпуля 6 судейских очков +
Когда Челси проигрывал барселоне то Анелька и Дрогба косили то и дело, но свисток молчал.
Просто только в АПЛ у Ливерпуля 6 судейских очков +
Не больше, чем все остальные)
Не больше, чем все остальные)
Мане симулянт 2019 года, это факт
Мане симулянт 2019 года, это факт