«Аякс» не оставил мокрого места от «Фейеноорда»

«Аякс» одержал крупную победу над «Фейеноордом» в Де Классикер. «Аяксиды» (29 баллов) лидируют в таблице, роттердамцы (14 баллов) - двенадцатые.
Амстердам, стадион Йохан Кройф Арена
«Аякс» - «Фейеноорд» 4:0 (4:0)
Голы: Зийех 2, Тальяфико 7, Нерес 37, ван де Бек 40
«Аякс»: Онана, Дест (Альварес 81), Вельтман, Блинд, Тальяфико, ван де Бек, Мартинес, Нерес, Зийех (Гравенберг 74), Промес, Тадич (Траоре 86)
Главный тренер: Тен Хаг Эрик.
«Фейеноорд»: Вермеер, Карсдорп, Боттегин, Сенеси, Хапс, Торнстра, Бергейс (Тапиа 46), Фер (Ларссон 59), Нарсинг (Геертруида 74), Йоргенсен, Синистерра Лукуми
Главный тренер: Стам Яп.
В предыдущей официальной игре «Аякс» уступил «Челси» в рамках 3-го тура ЛЧ.