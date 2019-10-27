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«Аякс» не оставил мокрого места от «Фейеноорда»

сегодня, 21:00
АяксЛоготип футбольный клуб Аякс (Амстердам)4 : 0Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)ФейеноордМатч завершен

«Аякс» одержал крупную победу над «Фейеноордом» в Де Классикер. «Аяксиды» (29 баллов) лидируют в таблице, роттердамцы (14 баллов) - двенадцатые.

Амстердам, стадион Йохан Кройф Арена

«Аякс» - «Фейеноорд» 4:0 (4:0)
Голы: Зийех 2, Тальяфико 7, Нерес 37, ван де Бек 40

«Аякс»: Онана, Дест (Альварес 81), Вельтман, Блинд, Тальяфико, ван де Бек, Мартинес, Нерес, Зийех (Гравенберг 74), Промес, Тадич (Траоре 86)
Главный тренер: Тен Хаг Эрик.

«Фейеноорд»: Вермеер, Карсдорп, Боттегин, Сенеси, Хапс, Торнстра, Бергейс (Тапиа 46), Фер (Ларссон 59), Нарсинг (Геертруида 74), Йоргенсен, Синистерра Лукуми
Главный тренер: Стам Яп.

В предыдущей официальной игре «Аякс» уступил «Челси» в рамках 3-го тура ЛЧ.

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Footbolista
Footbolista
   3 / 877
сегодня в 21:08
Вые..л и высушил...
112910415
112910415
   32 / 877
сегодня в 21:07
красавцы !
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