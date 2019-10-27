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«Гранада» вышла на первое место в Примере

сегодня, 21:01
ГранадаЛоготип футбольный клуб Гранада1 : 0Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисМатч завершен

«Гранада» обыграла «Бетис» в рамках 10-го тура Примеры.

«Гранада» занимает 1 место в турнирной таблице (20 очков), а «Бетис» расположился на 17 позиции (9 пунктов).

Гранада, стадион Лос Карменес

«Гранада» - «Бетис» 1:0 (0:0)
Гол: Вадильо 61

«Гранада»: Руй Силва, Диас Мигель, Домингуш Дуарте, Санчес Барахона, Нева, Эррера (Этеки 60), Гоналон, Вадильо (Сольдадо 74), Азиз, Мачис, Фернандес Луна (Мартинес 79)
Главный тренер: Мартинес Диего.

«Бетис»: Хоэль, Эмерсон, Манди, Феддаль (Иглесиас 78), Педраса (Морено 72), Хави Гарсия (Хоакин 72), Тельо, Каналес, Фекир, Гуардадо, Морон Гарсия
Главный тренер: Руби.

Предупреждения: Мачис 9, Хави Гарсия 12, Эррера 24, Фекир 29, Феддаль 45, Сольдадо 75, Хоакин 79

Напомним, что поединок «Барселоны» и «Реала» был перенесен на 18 декабря.

 

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
   64 / 877
сегодня в 21:12
Красавцы! И Барсу уделали 2-0 в этом сезоне. Гранада метит в гранды!)
Footbolista
Footbolista
   3 / 877
сегодня в 21:07
Это не надолго...хотя неплохой отрезок выдала Гранада...респект...
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