«Гранада» вышла на первое место в Примере

«Гранада» обыграла «Бетис» в рамках 10-го тура Примеры.
«Гранада» занимает 1 место в турнирной таблице (20 очков), а «Бетис» расположился на 17 позиции (9 пунктов).
Гранада, стадион Лос Карменес
«Гранада» - «Бетис» 1:0 (0:0)
Гол: Вадильо 61
«Гранада»: Руй Силва, Диас Мигель, Домингуш Дуарте, Санчес Барахона, Нева, Эррера (Этеки 60), Гоналон, Вадильо (Сольдадо 74), Азиз, Мачис, Фернандес Луна (Мартинес 79)
Главный тренер: Мартинес Диего.
«Бетис»: Хоэль, Эмерсон, Манди, Феддаль (Иглесиас 78), Педраса (Морено 72), Хави Гарсия (Хоакин 72), Тельо, Каналес, Фекир, Гуардадо, Морон Гарсия
Главный тренер: Руби.
Предупреждения: Мачис 9, Хави Гарсия 12, Эррера 24, Фекир 29, Феддаль 45, Сольдадо 75, Хоакин 79
Напомним, что поединок «Барселоны» и «Реала» был перенесен на 18 декабря.