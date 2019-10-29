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Быстров объяснил, почему назвал Берга деревом

сегодня, 10:44

Бывший российский футболист Владимир Быстров рассказал, почему сравнил форварда «Краснодара» Маркуса Берга с сосной.

Да что ж она так всех зацепила! Рассказываю: я сидел в Краснодаре, погода — великолепная, сосна — красивая, и в каком-то эпизоде мне захотелось написать «Берг». Но это не значит, что я считаю его деревянным футболистом. Да, может, он не супертехничный, но я и сам был деревом, ха-ха. Так что не собирался никого обидеть. Я его оскорбил? Чем? Подписал красивую высокую сосну его именем — все. Он хороший футболист, играет в сборной Швеции, забил много голов. Но если бы мне пришлось выбирать между Бергом и Игнатьевым, я отдал бы предпочтение нашему молодому игроку.

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Все комментарии
mortid
mortid
   299 / 889
сегодня в 11:18
С темы спрыгивает :D как уж на сковородке. Не по мужски господин Быстров, не по мужски.
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 889
сегодня в 11:03
Не красиво, по питерски
Lazurny
Lazurny
   35 / 889
сегодня в 11:01
Хорошо ответил.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   258 / 889
сегодня в 10:57
Какие то детские отмазки))) Все кто перешел коментить в МатчТв почувствовали себя крутыми экспертами?))) Из этой толпишки можно выделить только Мостового и Аршави, Широков, Быстров и кого еще кого зовут, это экспертишки которые толкает речи с суфлерами вместе))
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