Кирьяков: «„Зенит“ вновь подтвердил свою стабильность на фоне конкурентов»

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков подвел итоги матча 14-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Зенитом» (0:2).
Сейчас много разговоров о том, что «Зенит» зависим от Дзюбы, но в матче с «Крыльями» команда доказала, что это не так. Артем — важный игрок для команды, но она здорово выглядела и без него.
В целом «Зенит» вновь подтвердил свою стабильность на фоне конкурентов в борьбе за чемпионство. Если все пойдет так и дальше, то уже к зимней паузе питерцы способны создать себе комфортное преимущество. Конечно, на фоне лидирующей пятерки сине-бело-голубые выделяются составом, длиной скамейки и опытом.
И уже потом не знают что делать.
У Зенита очень ровная группа, откровенных аутсайдеров нет. Да и победный гол у немцев уж очень шальной получился.
А если говорить про Европу, то сравни выступления за несколько лет (рейтинг учитывает последние 5) и узнаешь, кто во что горазд...
И уже потом не знают что делать.
У Зенита очень ровная группа, откровенных аутсайдеров нет. Да и победный гол у немцев уж очень шальной получился.
А если говорить про Европу, то сравни выступления за несколько лет (рейтинг учитывает последние 5) и узнаешь, кто во что горазд...