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Кирьяков: «„Зенит“ вновь подтвердил свою стабильность на фоне конкурентов»

сегодня, 10:06
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков подвел итоги матча 14-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Зенитом» (0:2). 

Сейчас много разговоров о том, что «Зенит» зависим от Дзюбы, но в матче с «Крыльями» команда доказала, что это не так. Артем — важный игрок для команды, но она здорово выглядела и без него.

В целом «Зенит» вновь подтвердил свою стабильность на фоне конкурентов в борьбе за чемпионство. Если все пойдет так и дальше, то уже к зимней паузе питерцы способны создать себе комфортное преимущество. Конечно, на фоне лидирующей пятерки сине-бело-голубые выделяются составом, длиной скамейки и опытом.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Footbolista
   24 / 889
сегодня в 10:46
Первая же более менее стабильная команда в ЛЧ и сразу пролет...Лейпциг например...да и по игре пока Локо в ЛЧ получше выглядит...и соперники у них посильнее...
Согласен, группа у Локо сильнее. Но отбиваясь против грандов, всё равно пропускают.
И уже потом не знают что делать.
У Зенита очень ровная группа, откровенных аутсайдеров нет. Да и победный гол у немцев уж очень шальной получился.
А если говорить про Европу, то сравни выступления за несколько лет (рейтинг учитывает последние 5) и узнаешь, кто во что горазд...
Footbolista
Footbolista ответил Ангел неБесГрешен
   1 / 889
сегодня в 10:31
Первая же более менее стабильная команда в ЛЧ и сразу пролет...Лейпциг например...да и по игре пока Локо в ЛЧ получше выглядит...и соперники у них посильнее...
Александр Нeвский
Александр Нeвский
   130 / 889
сегодня в 10:27
А если бы пропустил тот гол в концовке и сыграли 1:1? Тогда стабильности бы не было???
RussianMango
RussianMango
   85 / 889
сегодня в 10:24
С такими финансами и с такой поддержкой со всех сторон, показывает стабильность, идя почти вровень с конкурентами. Кирьякову самому не смешно? Стабильность увидели в ЛЧ и все всё поняли.
GYTSYL
GYTSYL
   72 / 889
сегодня в 10:17
позор
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   24 / 889
сегодня в 10:09
Как бы не пыхтели остальные, Зенит всё равно лучший. И в Европе из наших тоже...
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