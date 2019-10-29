Кирьяков: «„Зенит“ вновь подтвердил свою стабильность на фоне конкурентов»

Бывший футболист сборной России подвел итоги матча 14-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Зенитом» (0:2).

Сейчас много разговоров о том, что «Зенит» зависим от Дзюбы, но в матче с «Крыльями» команда доказала, что это не так. Артем — важный игрок для команды, но она здорово выглядела и без него.

В целом «Зенит» вновь подтвердил свою стабильность на фоне конкурентов в борьбе за чемпионство. Если все пойдет так и дальше, то уже к зимней паузе питерцы способны создать себе комфортное преимущество. Конечно, на фоне лидирующей пятерки сине-бело-голубые выделяются составом, длиной скамейки и опытом.