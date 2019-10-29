Карпин: «Норманн – один из лучших игроков в РПЛ»

Наставник «Ростова» в эфире программы «Футбол России» поделился мнением о своём подопечном, полузащитнике Матиасе Норманне.

Не думаю, что Норманн недооценённый игрок. Многие специалисты правильно его игру оценивают. Наши игроки самые лучшие. Он один из сильнейших опорников в нашем чемпионате на данный момент. Он выполняет огромный объём работы и в обороне, и в атаке. Он разгоняет атаки, борется, пробегает. По всем параметрам это один из лучших игроков в Премьер-Лиге. Это большой успех клуба, что его привезли за такие деньги из второй команды «Брайтона».