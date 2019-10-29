Деменко: «Непонятны осечки „Краснодара“, команда точно не в кризисе»

Экс-полузащитник «Краснодара» поделился мнением о последних выступлениях бывшей команды. В минувшем туре РПЛ «быки» не смогли переиграть «Оренбург» (1:1).

Тяжело понять, почему с «Краснодаром» происходят такие осечки. Вроде удачно выступили в Лиге Европы, зарядились положительными эмоциями. Но почему-то «Оренбург» всё время неудобен для них. Хотя «Краснодар» точно не находится в кризисной ситуации. У него неплохой состав, и, даже несмотря на травмы, клубу по силам бороться за самые высокие места. Главное — не допустить продолжения этого неудачного отрезка.