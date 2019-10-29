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Рауш: «Последние результаты „Динамо“ – всё благодаря Новикову»

сегодня, 04:44
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Защитник «Динамо» Константин Рауш высказался о новом наставнике московской команды Кирилле Новикове, который возглавил «бело-голубых» в начале октября. Под его руководством динамовцы сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1) и победили ЦСКА (1:0), а также переиграли «Пюник» в товарищеской встрече (2:0).

Понятно, что тренер был доволен результатом [матча с ЦСКА]. Отметил, что все бились на поле. Настоящий мужской футбол удалось продемонстрировать. Все последние результаты «Динамо» — это всё благодаря Новикову.

Я с самого начала говорил, что мы очень много тренируемся, выкладываемся на каждом занятии. Наставник от нас очень много требует, и это правильно. Видно, что он очень сильно переживает. Это очень позитивно для команды, потому что он пытается как можно нам помогать, передать нужную информацию. И это, как видно из результатов последних встреч, нам помогает.

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