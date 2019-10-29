Рауш: «Последние результаты „Динамо“ – всё благодаря Новикову»

Защитник «Динамо» высказался о новом наставнике московской команды , который возглавил «бело-голубых» в начале октября. Под его руководством динамовцы сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1) и победили ЦСКА (1:0), а также переиграли «Пюник» в товарищеской встрече (2:0).

Понятно, что тренер был доволен результатом [матча с ЦСКА ]. Отметил, что все бились на поле. Настоящий мужской футбол удалось продемонстрировать. Все последние результаты «Динамо» — это всё благодаря Новикову.

Я с самого начала говорил, что мы очень много тренируемся, выкладываемся на каждом занятии. Наставник от нас очень много требует, и это правильно. Видно, что он очень сильно переживает. Это очень позитивно для команды, потому что он пытается как можно нам помогать, передать нужную информацию. И это, как видно из результатов последних встреч, нам помогает.