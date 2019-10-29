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Быстров: «Кононов не справился с обязанностями главного тренера»

сегодня, 10:25

Бывший российский футболист Владимир Быстров заявил, что кроме критики в адрес экс-тренера московского «Спартака» Олега Кононова ему нечего говорить. 

Критика Кононова? В студии я — эксперт, и высказывать мнение — это моя работа. Персонально никакого негатива ни к Кононову, ни к другим, кому от меня достается с экрана, у меня нет. Я высказываюсь после того, что вижу на поле. Команда не играет, тренер ничего не делает, пользы не приносит, это безобразие творится пять или семь матчей — ну, извините. Я же тоже читаю разные интервью, где тренеры обещают поставить игру и все остальное, но в итоге ничего не делают. В ситуации со «Спартаком» и Кононовым, кроме критики, говорить было нечего. Он не справился с обязанностями главного тренера. Я должен был об этом молчать?

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Все комментарии
azures
azures
   44 / 889
сегодня в 11:02
У свиней любой тренер не справится, слишком много тупых начальников сверху.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   385 / 889
сегодня в 10:49
еще когда федун за пиджаком гонялся практически половина болел
говорили что он не подходит для спартака ,а со временем это стало
очевидно
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   448 / 889
сегодня в 10:43
Правильно , Вова !
STVA 1
STVA 1
   83 / 889
сегодня в 10:37
То что Кононов не справился это факт.
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