Быстров: «Кононов не справился с обязанностями главного тренера»

Бывший российский футболист Владимир Быстров заявил, что кроме критики в адрес экс-тренера московского «Спартака» Олега Кононова ему нечего говорить.
Критика Кононова? В студии я — эксперт, и высказывать мнение — это моя работа. Персонально никакого негатива ни к Кононову, ни к другим, кому от меня достается с экрана, у меня нет. Я высказываюсь после того, что вижу на поле. Команда не играет, тренер ничего не делает, пользы не приносит, это безобразие творится пять или семь матчей — ну, извините. Я же тоже читаю разные интервью, где тренеры обещают поставить игру и все остальное, но в итоге ничего не делают. В ситуации со «Спартаком» и Кононовым, кроме критики, говорить было нечего. Он не справился с обязанностями главного тренера. Я должен был об этом молчать?
говорили что он не подходит для спартака ,а со временем это стало
очевидно
говорили что он не подходит для спартака ,а со временем это стало
очевидно