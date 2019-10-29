Быстров: «Кононов не справился с обязанностями главного тренера»

Бывший российский футболист заявил, что кроме критики в адрес экс-тренера московского «Спартака» ему нечего говорить.

Критика Кононова? В студии я — эксперт, и высказывать мнение — это моя работа. Персонально никакого негатива ни к Кононову, ни к другим, кому от меня достается с экрана, у меня нет. Я высказываюсь после того, что вижу на поле. Команда не играет, тренер ничего не делает, пользы не приносит, это безобразие творится пять или семь матчей — ну, извините. Я же тоже читаю разные интервью, где тренеры обещают поставить игру и все остальное, но в итоге ничего не делают. В ситуации со «Спартаком» и Кононовым, кроме критики, говорить было нечего. Он не справился с обязанностями главного тренера. Я должен был об этом молчать?