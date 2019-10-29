Балахнин: «„Ростов“ всё ещё сложно причислить к грандам»

Экс-наставник «Ростова» оценил текущий уровень бывшей команды.

Сегодняшний «Ростов» — такая команда, которая может сыграть отлично, а в следующем матче сорваться. В нынешнем сезоне подопечные Карпина точно стали лучше, но их всё ещё сложно причислить к грандам. Естественно, они намерены бороться за высокие места, медали. У «Ростова» видно большое желание, но вопрос, получится ли в итоге добиться высоких целей. Уверен, со временем конкуренты начнут прибавлять. Тот же ЦСКА станет лучше, а пятёрка лидеров наверняка расширится. Думаю, «Спартак» также способен вмешаться в борьбу. Так что дальше «Ростову» будет сложнее.