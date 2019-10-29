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Балахнин: «„Ростов“ всё ещё сложно причислить к грандам»

сегодня, 05:56

Экс-наставник «Ростова» Сергей Балахнин оценил текущий уровень бывшей команды.

Сегодняшний «Ростов» — такая команда, которая может сыграть отлично, а в следующем матче сорваться. В нынешнем сезоне подопечные Карпина точно стали лучше, но их всё ещё сложно причислить к грандам. Естественно, они намерены бороться за высокие места, медали. У «Ростова» видно большое желание, но вопрос, получится ли в итоге добиться высоких целей. Уверен, со временем конкуренты начнут прибавлять. Тот же ЦСКА станет лучше, а пятёрка лидеров наверняка расширится. Думаю, «Спартак» также способен вмешаться в борьбу. Так что дальше «Ростову» будет сложнее.

В минувшем туре РПЛ «Ростов» одержал победу над «Сочи» (2:0).

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cska plus
cska plus
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сегодня в 06:14
Но Ростов всё равно будет выше спартака, волерик дончан в обиду не даст.
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