Джикия получил «Золотого кабана»

сегодня, 20:03

Защитник «Спартака» во вторник вечером получил приз «Золотой кабан» как лучший игрок команды в прошлом сезоне. Болельщики «красно-белых» уже много лет вручают эту награду по результатам голосования.

Церемонию награждения провели в московском ресторане «Ройал Арбат». Мероприятие посетили многие известные болельщики «Спартака». Джикия победил в последнем туре голосования, опередив на 2,5 балла . Джикия получил 335,5 балла, Зобнин – 333. Третье место досталось – 272,5 очка.