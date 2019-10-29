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Джикия получил «Золотого кабана»

сегодня, 20:03

Защитник «Спартака» Георгий Джикия во вторник вечером получил приз «Золотой кабан» как лучший игрок команды в прошлом сезоне. Болельщики «красно-белых» уже много лет вручают эту награду по результатам голосования.

Церемонию награждения провели в московском ресторане «Ройал Арбат». Мероприятие посетили многие известные болельщики «Спартака». Джикия победил в последнем туре голосования, опередив на 2,5 балла Романа Зобнина. Джикия получил 335,5 балла, Зобнин – 333. Третье место досталось Александру Максименко – 272,5 очка.

Награждение прошло через два дня после впечатляющей победы «Спартака» над «Локомотивом» в матче РПЛ (3:0). Напомним, что Джикия прокомментировал успех «красно-белых» во встрече с «Локо».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   12 / 885
сегодня в 20:25
Опять Лапочкина не наградили.....))
Зря старался весь сезон....
18.08.2018 Краснодар 0 : 1 Спартак
07.10.2018 Енисей 2 : 3 Спартак
30.03.2019 Ахмат 1 : 3 Спартак
Вова Туземец
Вова Туземец
   58 / 885
сегодня в 20:21
Потом обмоют в бане свинячий подарок.
GYTSYL
GYTSYL ответил RussianMango
   65 / 885
сегодня в 20:20
Новость для бомжей...ща налетят))
ща клонов повыпускают!!
GYTSYL
GYTSYL
   65 / 885
сегодня в 20:19
А забалотный Липовая лавочка!
RussianMango
RussianMango
   76 / 885
сегодня в 20:19
Новость для бомжей...ща налетят))
GYTSYL
GYTSYL
   65 / 885
сегодня в 20:18
игоорь43 получил плосмасовый ДОМ!
Miaf
Miaf ответил dimagas2
   69 / 885
сегодня в 20:17
В зените золотого баклана дают?))
Там все гораздо проще, вонючую помойку предоставляют .Бомж он везде бомж.
Похмелитель бури
Похмелитель бури
   179 / 885
сегодня в 20:08
Кокорин получил приз "Золотой баклан".
dimagas2
dimagas2
   46 / 885
сегодня в 20:08
В зените золотого баклана дают?))
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