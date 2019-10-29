Джикия получил «Золотого кабана»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия во вторник вечером получил приз «Золотой кабан» как лучший игрок команды в прошлом сезоне. Болельщики «красно-белых» уже много лет вручают эту награду по результатам голосования.
Церемонию награждения провели в московском ресторане «Ройал Арбат». Мероприятие посетили многие известные болельщики «Спартака». Джикия победил в последнем туре голосования, опередив на 2,5 балла Романа Зобнина. Джикия получил 335,5 балла, Зобнин – 333. Третье место досталось Александру Максименко – 272,5 очка.
Награждение прошло через два дня после впечатляющей победы «Спартака» над «Локомотивом» в матче РПЛ (3:0). Напомним, что Джикия прокомментировал успех «красно-белых» во встрече с «Локо».
Зря старался весь сезон....
18.08.2018 Краснодар 0 : 1 Спартак
07.10.2018 Енисей 2 : 3 Спартак
30.03.2019 Ахмат 1 : 3 Спартак
Зря старался весь сезон....
18.08.2018 Краснодар 0 : 1 Спартак
07.10.2018 Енисей 2 : 3 Спартак
30.03.2019 Ахмат 1 : 3 Спартак