РПЛ объявила кандидатов на звание лучшего игрока в октябре

Пресс-служба РПЛ объявила пятерку претендентов на звание лучшего футболиста чемпионата по итогам октября.
Список кандидатов:
Артем Дзюба («Зенит») — 3 игры, 4 гола, 3 голевые передачи.
Роман Еременко («Ростов») — 2 игры, 3 гола.
Сердар Азмун («Зенит») — 3 игры, 2 гола, 3 голевые передачи.
Эванс Кангва («Арсенал») — 3 игры, 2 гола.
Сослан Джанаев («Сочи») — 3 игры, 3 отбитых пенальти, 5 пропущенных голов.
В прошлом месяце лучшим футболистом российской Премьер-Лиги был признан Гжегож Крыховяк.
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