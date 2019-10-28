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РПЛ объявила кандидатов на звание лучшего игрока в октябре

сегодня, 11:52

Пресс-служба РПЛ объявила пятерку претендентов на звание лучшего футболиста чемпионата по итогам октября. 

Список кандидатов:

Артем Дзюба («Зенит») — 3 игры, 4 гола, 3 голевые передачи.
Роман Еременко («Ростов») — 2 игры, 3 гола.
Сердар Азмун («Зенит») — 3 игры, 2 гола, 3 голевые передачи.
Эванс Кангва («Арсенал») — 3 игры, 2 гола.
Сослан Джанаев («Сочи») — 3 игры, 3 отбитых пенальти, 5 пропущенных голов.

В прошлом месяце лучшим футболистом российской Премьер-Лиги был признан Гжегож Крыховяк.

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Все комментарии
ФК РOСТОВ
ФК РOСТОВ
   487 / 874
сегодня в 12:25
Если Дзюба, тогда на пару с Карасёвым. Дзюба-Карасёв.
STVA 1
STVA 1
   79 / 874
сегодня в 12:24
Вроде все справедливо.
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 874
сегодня в 12:23
Ларсон или Максименко
Doping87
Doping87
   365 / 874
сегодня в 12:22
Тут всё понятно.
Faustello
Faustello
   4 / 874
сегодня в 12:20
Артёмку на царство ))
КЭТиК
КЭТиК
   140 / 874
сегодня в 12:19
По статистике Дзюба вне конкуренции.
EAGinLE
EAGinLE
   90 / 874
сегодня в 12:11
Дзюбе приз .
pam06
pam06 ответил GYTSYL
   12 / 874
сегодня в 12:01
дереву золотой мяч и в интер его*(((((((
Может и дерево, но очень ценной породы! Реально если не лучший, то в топе. А из перечисленных лучший, потому, что стабильно играющий и тянущий Зенит.
GYTSYL
GYTSYL
   99 / 874
сегодня в 11:58
дереву золотой мяч и в интер его*(((((((
GYTSYL
GYTSYL
   99 / 874
сегодня в 11:56
1 дырофеев43
2 чалов
3 паредас
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