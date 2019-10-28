Объявлены претенденты на награду лучшему тренеру РПЛ в октябре

Пресс-служба РПЛ объявила пятерку претендентов на звание лучшего тренера чемпионата по итогам октября.
Список кандидатов:
Сергей Семак («Зенит») — 9 очков в 3 матчах, 1-е место в турнирной таблице.
Юрий Семин («Локомотив») — 6 очков в 3 матчах, 3-е место в турнирной таблице.
Сергей Матвеев («Краснодар») — 5 очков в 3 матчах, 4-е место в турнирной таблице.
Миодраг Божович («Крылья Советов») — 6 очков в 3 матчах, 8-е место в турнирной таблице.
Кирилл Новиков («Динамо») — 4 очка в 2 матчах, 13-е место в турнирной таблице.
Напомним, что лучшим тренером прошлого месяца был признан наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко.
Как сказано в одном известном мультфильме: "И поняли все, что нет лучшего среди равных"!!!!
Как сказано в одном известном мультфильме: "И поняли все, что нет лучшего среди равных"!!!!
При нём команда не пропустила ни одного гола....
И его фамилия чаще всех звучала в октябре...
Да и вообще....тренер при котором забивают даже Понсе и Ларссон - достоин звания тренер года...а не тренер месяца....
При нём команда не пропустила ни одного гола....
И его фамилия чаще всех звучала в октябре...
Да и вообще....тренер при котором забивают даже Понсе и Ларссон - достоин звания тренер года...а не тренер месяца....