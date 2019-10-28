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Объявлены претенденты на награду лучшему тренеру РПЛ в октябре

сегодня, 11:20

Пресс-служба РПЛ объявила пятерку претендентов на звание лучшего тренера чемпионата по итогам октября. 

Список кандидатов:

Сергей Семак («Зенит») — 9 очков в 3 матчах, 1-е место в турнирной таблице.
Юрий Семин («Локомотив») — 6 очков в 3 матчах, 3-е место в турнирной таблице.
Сергей Матвеев («Краснодар») — 5 очков в 3 матчах, 4-е место в турнирной таблице.
Миодраг Божович («Крылья Советов») — 6 очков в 3 матчах, 8-е место в турнирной таблице.
Кирилл Новиков («Динамо») — 4 очка в 2 матчах, 13-е место в турнирной таблице.

РПЛ

Напомним, что лучшим тренером прошлого месяца был признан наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко.

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Все комментарии
FRoGgER
FRoGgER
сегодня в 12:31
А Карпин где :?
ФК РOСТОВ
ФК РOСТОВ
   487 / 874
сегодня в 12:27
Если Семак, тогда на пару с Карасёвым. Семак-Карасёв.
Footbolista
Footbolista ответил Faustello
   2 / 874
сегодня в 12:26
Потому что ушел)...
Faustello
Faustello
   4 / 874
сегодня в 12:17
Кононов лучший!!!
pam06
pam06 ответил cska1948
   12 / 874
сегодня в 11:55
После провала в Зените и в лучшие?
Понимаю о Карпине. Ну тогда Шпалыч просто "герой" дома так пролететь и далеко не Зениту, а вот в топ номинируют. Да и Божович пролетевший Тамбову..
Как сказано в одном известном мультфильме: "И поняли все, что нет лучшего среди равных"!!!!
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
   118 / 874
сегодня в 11:54
Тренер месяца Лудогорец тренирует..
VIPded
VIPded ответил Don trambon
   61 / 874
сегодня в 11:54
Грешно так смеяться-то...(((
cska1948
cska1948 ответил Данил Бритвин
   103 / 874
сегодня в 11:41
После провала в Зените и в лучшие?
Garrincha58
Garrincha58
   196 / 874
сегодня в 11:41
Тедеска нано лучшим
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   13 / 874
сегодня в 11:38
Тодеско.....
При нём команда не пропустила ни одного гола....
И его фамилия чаще всех звучала в октябре...
Да и вообще....тренер при котором забивают даже Понсе и Ларссон - достоин звания тренер года...а не тренер месяца....
Zenit_84
Zenit_84
   217 / 874
сегодня в 11:37
Семак
Don trambon
Don trambon
   197 / 874
сегодня в 11:28
Гончар по любому, странно что в списке нет.
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