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Роналду получит «Золотой мяч»

сегодня, 15:12

Итальянская газета Corriere dello Sport сегодня опубликовала очень интересную новостью.

Издание сообщает, что France Football вручит «Золотой мяч» форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду. Делегация французского журнала встретилась в Турине с португальцем и спортивным директором клуба Фабио Паратичи.

Вероятно, журналисты также записали интервью с футболистом, которое будет опубликовано сразу после объявления победителя. Обладатель «Золотого мяча» будет объявлен 2 декабря в Париже.

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Все комментарии
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
   548 / 873
сегодня в 15:34
Уж лучше Рон , чем всякое недоразумение типо Модрича
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   5 / 873
сегодня в 15:34
Тогда многие получат инфаркт. Отдайте лучше симулянту Мане, за артистизм. Аха-ха)
Виссарионович
Виссарионович
   62 / 873
сегодня в 15:34
Раньше такие статейки Марка писала...у Рона в каждой стране есть ручная прикормленная газета
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил neomessi
   3 / 873
сегодня в 15:30
Ладно там Лео не получить, про@@@ли 1/2 в ЛЧ))) но причем вообще он который ничего не смог сделать против Аякса) А Вандейк или же тот же Мане?))
Жаль, что ты не смотрел матчи "Юве" с "Аяксом", где Рон два мяча забил))
Garrincha58
Garrincha58
   191 / 873
сегодня в 15:30
Дзюба должен получить платиновый мячик
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   458 / 873
сегодня в 15:29
Если это правда, то зашкварище посильнее, чем с "FIFA The Best" аххах
cska plus
cska plus
   16 / 873
сегодня в 15:25
Рон заслужил но сейчас журналюги гномовые готовят почву, чтобы потом писать всякую гадость.
ARMENIAN
ARMENIAN
   346 / 873
сегодня в 15:25
Нынешний Роналду мне очень нравится. Возмужал он и окреп. Скорость, может, уже и не та, но на его игру интересно наблюдать.
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 873
сегодня в 15:24
Главное не Мане, симулирует много
ARMENIAN
ARMENIAN
   346 / 873
сегодня в 15:23
Авторы, прочтите свой текст. Это по русски, вообще?
GYTSYL
GYTSYL
   90 / 873
сегодня в 15:22
А гном деревянную пидалю!
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
   296 / 873
сегодня в 15:22
Аньелли пообещал купить что-ли золотой мяч?Аха)))
neomessi
neomessi
   172 / 873
сегодня в 15:17
Ладно там Лео не получить, про@@@ли 1/2 в ЛЧ))) но причем вообще он который ничего не смог сделать против Аякса)
А Вандейк или же тот же Мане?))
Don trambon
Don trambon
   192 / 873
сегодня в 15:15
Ну КриРо лучше месси, а защитникам ЗМ давно уж не дают..

Так что 6-5 всё честно, за липовые мячи шмеське.
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