Роналду получит «Золотой мяч»

Итальянская газета Corriere dello Sport сегодня опубликовала очень интересную новостью.
Издание сообщает, что France Football вручит «Золотой мяч» форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду. Делегация французского журнала встретилась в Турине с португальцем и спортивным директором клуба Фабио Паратичи.
Вероятно, журналисты также записали интервью с футболистом, которое будет опубликовано сразу после объявления победителя. Обладатель «Золотого мяча» будет объявлен 2 декабря в Париже.
А Вандейк или же тот же Мане?))
А Вандейк или же тот же Мане?))
Так что 6-5 всё честно, за липовые мячи шмеське.
Так что 6-5 всё честно, за липовые мячи шмеське.