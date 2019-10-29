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Семак – лучший тренер РПЛ в октябре

сегодня, 10:19

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признан лучшим тренером РПЛ в октябре.

Болельщики, эксперты РПЛ и канала «Матч Премьер» единогласно выбрали наставника в этой номинации. 

После 14 туров сине-бело-голубые идут на первом месте с 32 очками. 

Ранее стало известно, что гол полузащитника «Зенита» Юрия Жиркова признан лучшим по итогам октября в РПЛ.

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Все комментарии
Виссарионович
Виссарионович ответил trimetil
   75 / 883
сегодня в 17:08
Это 3, а остальные 33? Кержаков, Аршавин, Быстров, Орлов и остальные...
trimetil
trimetil ответил cska plus
   383 / 883
сегодня в 16:09
Газпром своих проталкивает.
А в сентябре Гинер своих проталкивал. На октябрь денег зажал.
isamsn
isamsn
   379 / 883
сегодня в 16:05
Лучший тренер для Зенита это Миллер. Все остальные клубные статисты...
trimetil
trimetil ответил Виссарионович
   383 / 883
сегодня в 16:04
Давайте имена экспертов.
Бубнов, Ловчев и Рейнгольд.
Дарья Фадеева
Дарья Фадеева
сегодня в 15:37
А разве не заслуженно? 3 матча - 3 победы, 11 голов забито - 2 пропущено.
nikoladolgov
nikoladolgov ответил Риелтор с берегов Невы
   186 / 883
сегодня в 13:48
Лукойл продолжает отмывать бабки на карерах, тедесках. ... А так какая разница, если вылетать из ЛЕ после квалификации. Кого не делали в спартаке тренером, только хуже. Остальную белиберду даже переиначить не возможно. Почему Мутко моторист, почему для смеха. Короче бред. Отмыв баксов, Газпром и тренера Зенита просто куча бреда. Зенит не вылетал из квалификации ЛЧ. Он в ней не учавствовал. Опять бред. Ну и так далее.
На остальные вопросы отвечу попозже.
Конечно если ты мальчик - восьмиклассник, то все равно ничего не поймешь.
Купи букварь мальчик !
nikoladolgov
nikoladolgov ответил Риелтор с берегов Невы
   186 / 883
сегодня в 13:42
Лукойл продолжает отмывать бабки на карерах, тедесках. ... А так какая разница, если вылетать из ЛЕ после квалификации. Кого не делали в спартаке тренером, только хуже. Остальную белиберду даже переиначить не возможно. Почему Мутко моторист, почему для смеха. Короче бред. Отмыв баксов, Газпром и тренера Зенита просто куча бреда. Зенит не вылетал из квалификации ЛЧ. Он в ней не учавствовал. Опять бред. Ну и так далее.
Специально для тупых.
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Получил начальное профессиональное образование в ГПТУ № 226 речного флота в Петрокрепости Ленинградской области по специальности «моторист», затем окончил Ленинградское речное училище.
Вскоре поступил в речное училище, где и началась его управленческая карьера — в 1979 году Мутко стал председателем профкома учебного заведения, тогда же вступил в КПСС, а по окончании училища был взят на работу в Кировский районный исполком Ленинграда, где дорос до должности секретаря. Жена Мутко Татьяна трудилась в отделе кадров Балтийского морского пароходства. Говорят, именно она сыграла решающую роль в дальнейшем продвижении супруга — в 1990 году познакомила его с директором ленинградского пароходства Виктором Харченко, а тот представил способного молодого человека председателю Ленсовета Анатолию Собчаку.

«У него очень опытная жена, она сильно помогала ему делать карьеру. Она старше его, была влиятельной женщиной в советские времена. Сейчас через клуб жен [высокопоставленных чиновников и бизнесменов] знакома практически со всеми важными людьми», Другой знакомый семьи подтверждает, что свадьба «серьезно помогла Мутко скакнуть вперед» — главная в семье Мутко до сих пор жена.
Ravshan.878
Ravshan.878 ответил nikoladolgov
   10 / 883
сегодня в 13:37
Ну да. Карпин и ребята не чего трудиться.Уважуха без границ.
nikoladolgov
nikoladolgov ответил Romkurch
   186 / 883
сегодня в 13:32
Семак лучший тренер не только в октябре, просто конкурентов нет, у всех то 6-1, то 5-0, то Оренбург мешает.
РБ Лейпциг
2– 1
Зенит
РБ Лейпциг – Зенит
Футбол, Лига чемпионов, Групповой этап
23 октября, 20:55, Матч завершён



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Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответил nikoladolgov
   148 / 883
сегодня в 13:31
По крайней мере Газпром перестал отмывать баксы на Адвокатах , Спалетти и Луческах ... А так какая разница кто тренер , если вылетать из ЛЧ после квалификации. Можно и Мудка назначить главным тренером, хуже не будет. А то моторист докатился - на стройку засунули для смеха !
Лукойл продолжает отмывать бабки на карерах, тедесках.
...
А так какая разница, если вылетать из ЛЕ после квалификации.
Кого не делали в спартаке тренером, только хуже.
Остальную белиберду даже переиначить не возможно.
Почему Мутко моторист, почему для смеха. Короче бред.

Отмыв баксов, Газпром и тренера Зенита просто куча бреда.
Зенит не вылетал из квалификации ЛЧ. Он в ней не учавствовал. Опять бред.
Ну и так далее.
nikoladolgov
nikoladolgov ответил Ravshan.878
   186 / 883
сегодня в 13:23
Я думаю лучший тренер этот Стас Черчесов.Ну как думает Misses Keti.
Лучший тренер это конечно Валераверим, который из обычного колхозного Ростсельмаша сделал приличную команду, без газо-нефтяного бабла, без кабинетных игр, без миллионных покупок и контрактов просто делает свое дело.
Посади Семака в Ростов и клуб в этом же сезоне вылетит в пердив.
Карпин - лучший.
nikoladolgov
nikoladolgov ответил cska plus
   186 / 883
сегодня в 13:16
Газпром своих проталкивает.
Это поэтому они второразрядному Лейпцигу продули ?
Или у Газпрома баксов не хватило купить слабенький немецкий Лейпциг ?
cska plus
cska plus
   14 / 883
сегодня в 12:31
Газпром своих проталкивает.
nikoladolgov
nikoladolgov
   186 / 883
сегодня в 12:31
По крайней мере Газпром перестал отмывать баксы на Адвокатах , Спалетти и Луческах ...
А так какая разница кто тренер , если вылетать из ЛЧ после квалификации.
Можно и Мудка назначить главным тренером, хуже не будет.
А то моторист докатился - на стройку засунули для смеха !
Виссарионович
Виссарионович ответил trimetil
   75 / 883
сегодня в 12:15
Давайте имена экспертов.
Ravshan.878
Ravshan.878 ответил КЭТиК
   10 / 883
сегодня в 12:12
Я думаю лучший тренер этот Стас Черчесов.Ну как думает Misses Keti.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответил GYTSYL
   148 / 883
сегодня в 12:11
а паредас лучший игрок мира
Если нечего сказать, лучше промолчать.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответил mortid
   148 / 883
сегодня в 12:08
О чём вы говорите, какой лучший? Зенит с таким составом может играть вообще без тренера. Пусть пойдёт в Арсенал, Уфу, Урал и покажет какой он лучший. На сегодня Карпин лучший, "тащит" реально Ростов.
Паниковский в "Двенадцати стульях" примерно то же самое: Нет, вы поезжайте в Киев и спросите ... .
Крутой камерунец
Крутой камерунец
   120 / 883
сегодня в 11:53
а вообще лучший и игрок,и тренер у зенита - это дюков)))
Caniggia
Caniggia
   165 / 883
сегодня в 11:44
Лейпциг показал истинный уровень "лучшего" российского тренера.
Морозовский
Морозовский
   6 / 883
сегодня в 11:36
Итак, КАРАСЬ признан лучшим тренером октября единогласно!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   44 / 883
сегодня в 11:26
Зенит при Семаке в октябре:
5 игр, 4 победы
15 забитых
5 пропущенных
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил mortid
   44 / 883
сегодня в 11:22
Семак - Карпин : 6-1
Вова Туземец
Вова Туземец
   59 / 883
сегодня в 11:21
Заслужил Богданыч.
igGA
igGA
   252 / 883
сегодня в 11:18
Это идет подготовка к сокращению РПЛ до трех команд и созданию на ее основе "Газпром лиги" и "Кубка Миллера". Все матчи там будет судить Карасев.
КЭТиК
КЭТиК
   145 / 883
сегодня в 11:14
Остальные просто плохи.
Romkurch
Romkurch
   144 / 883
сегодня в 11:06
Семак лучший тренер не только в октябре, просто конкурентов нет, у всех то 6-1, то 5-0, то Оренбург мешает.
Чингачгук
Чингачгук
   68 / 883
сегодня в 11:04
Ну не Волеру же после 6-1 выбирать или Тудыско после рубина.
mortid
mortid
   266 / 883
сегодня в 11:00
О чём вы говорите, какой лучший? Зенит с таким составом может играть вообще без тренера. Пусть пойдёт в Арсенал, Уфу, Урал и покажет какой он лучший. На сегодня Карпин лучший, "тащит" реально Ростов.
drug01
drug01
   159 / 883
сегодня в 10:56
Можно не согласиться!
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