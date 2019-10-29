Семак – лучший тренер РПЛ в октябре

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признан лучшим тренером РПЛ в октябре.
Болельщики, эксперты РПЛ и канала «Матч Премьер» единогласно выбрали наставника в этой номинации.
После 14 туров сине-бело-голубые идут на первом месте с 32 очками.
Ранее стало известно, что гол полузащитника «Зенита» Юрия Жиркова признан лучшим по итогам октября в РПЛ.
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Купи букварь мальчик !
Конечно если ты мальчик - восьмиклассник, то все равно ничего не поймешь.
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Получил начальное профессиональное образование в ГПТУ № 226 речного флота в Петрокрепости Ленинградской области по специальности «моторист», затем окончил Ленинградское речное училище.
Вскоре поступил в речное училище, где и началась его управленческая карьера — в 1979 году Мутко стал председателем профкома учебного заведения, тогда же вступил в КПСС, а по окончании училища был взят на работу в Кировский районный исполком Ленинграда, где дорос до должности секретаря. Жена Мутко Татьяна трудилась в отделе кадров Балтийского морского пароходства. Говорят, именно она сыграла решающую роль в дальнейшем продвижении супруга — в 1990 году познакомила его с директором ленинградского пароходства Виктором Харченко, а тот представил способного молодого человека председателю Ленсовета Анатолию Собчаку.
«У него очень опытная жена, она сильно помогала ему делать карьеру. Она старше его, была влиятельной женщиной в советские времена. Сейчас через клуб жен [высокопоставленных чиновников и бизнесменов] знакома практически со всеми важными людьми», Другой знакомый семьи подтверждает, что свадьба «серьезно помогла Мутко скакнуть вперед» — главная в семье Мутко до сих пор жена.
============================
Получил начальное профессиональное образование в ГПТУ № 226 речного флота в Петрокрепости Ленинградской области по специальности «моторист», затем окончил Ленинградское речное училище.
Вскоре поступил в речное училище, где и началась его управленческая карьера — в 1979 году Мутко стал председателем профкома учебного заведения, тогда же вступил в КПСС, а по окончании училища был взят на работу в Кировский районный исполком Ленинграда, где дорос до должности секретаря. Жена Мутко Татьяна трудилась в отделе кадров Балтийского морского пароходства. Говорят, именно она сыграла решающую роль в дальнейшем продвижении супруга — в 1990 году познакомила его с директором ленинградского пароходства Виктором Харченко, а тот представил способного молодого человека председателю Ленсовета Анатолию Собчаку.
«У него очень опытная жена, она сильно помогала ему делать карьеру. Она старше его, была влиятельной женщиной в советские времена. Сейчас через клуб жен [высокопоставленных чиновников и бизнесменов] знакома практически со всеми важными людьми», Другой знакомый семьи подтверждает, что свадьба «серьезно помогла Мутко скакнуть вперед» — главная в семье Мутко до сих пор жена.
2– 1
Зенит
РБ Лейпциг – Зенит
Футбол, Лига чемпионов, Групповой этап
23 октября, 20:55, Матч завершён
2008. «Зенит» - «Бавария» 4:0. Купленная победа? Проплаченный триумф в Кубке УЕФА?
Великая победа, или купленный результат? Про путь питерцев в Кубке УЕФА 2007-2008 с видеофактами
2– 1
Зенит
РБ Лейпциг – Зенит
Футбол, Лига чемпионов, Групповой этап
23 октября, 20:55, Матч завершён
2008. «Зенит» - «Бавария» 4:0. Купленная победа? Проплаченный триумф в Кубке УЕФА?
Великая победа, или купленный результат? Про путь питерцев в Кубке УЕФА 2007-2008 с видеофактами
...
А так какая разница, если вылетать из ЛЕ после квалификации.
Кого не делали в спартаке тренером, только хуже.
Остальную белиберду даже переиначить не возможно.
Почему Мутко моторист, почему для смеха. Короче бред.
Отмыв баксов, Газпром и тренера Зенита просто куча бреда.
Зенит не вылетал из квалификации ЛЧ. Он в ней не учавствовал. Опять бред.
Ну и так далее.
...
А так какая разница, если вылетать из ЛЕ после квалификации.
Кого не делали в спартаке тренером, только хуже.
Остальную белиберду даже переиначить не возможно.
Почему Мутко моторист, почему для смеха. Короче бред.
Отмыв баксов, Газпром и тренера Зенита просто куча бреда.
Зенит не вылетал из квалификации ЛЧ. Он в ней не учавствовал. Опять бред.
Ну и так далее.
Посади Семака в Ростов и клуб в этом же сезоне вылетит в пердив.
Карпин - лучший.
Посади Семака в Ростов и клуб в этом же сезоне вылетит в пердив.
Карпин - лучший.
Или у Газпрома баксов не хватило купить слабенький немецкий Лейпциг ?
Или у Газпрома баксов не хватило купить слабенький немецкий Лейпциг ?
А так какая разница кто тренер , если вылетать из ЛЧ после квалификации.
Можно и Мудка назначить главным тренером, хуже не будет.
А то моторист докатился - на стройку засунули для смеха !
А так какая разница кто тренер , если вылетать из ЛЧ после квалификации.
Можно и Мудка назначить главным тренером, хуже не будет.
А то моторист докатился - на стройку засунули для смеха !
5 игр, 4 победы
15 забитых
5 пропущенных
5 игр, 4 победы
15 забитых
5 пропущенных