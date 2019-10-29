Стало известно имя лучшего игрока РПЛ в октябре. Это футболист «Зенита»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба был признан лучшим футболистом РПЛ по итогам октября.
В трех матчах октября 31-летний футболист забил четыре гола и отдал три результативные передачи.
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак был признан лучшим тренером месяца.
https://www.youtube.com/watch?v=Rr-5UZXHRYk
Стало известно имя лучшего судьи РПЛ в октябре Карасёв ))))
Стало известно имя лучшего судьи РПЛ в октябре Карасёв ))))
Буратино как был деревянным, так и остался.
Буратино как был деревянным, так и остался.
Стало известно имя игрока забившего лучший гол в РПЛ в октябре. Это футболист «Зенита»
Стало известно имя лучшего тренера РПЛ в октябре. Это тренер «Зенита»
..........без комментариев....
Стало известно имя игрока забившего лучший гол в РПЛ в октябре. Это футболист «Зенита»
Стало известно имя лучшего тренера РПЛ в октябре. Это тренер «Зенита»
..........без комментариев....