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Стало известно имя лучшего игрока РПЛ в октябре. Это футболист «Зенита»

сегодня, 11:22

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба был признан лучшим футболистом РПЛ по итогам октября.

В трех матчах октября 31-летний футболист забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак был признан лучшим тренером месяца.

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Все комментарии
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   32 / 885
сегодня в 12:25
Дзюбинатор однозначно.
igGA
igGA
   257 / 885
сегодня в 12:25
Конечно Шюррле должны были выбрать, он чемпион мира. Но всем известно, что лучшего игрока выбирают в башне "Газпрома" в Петербурге!
Lazurny
Lazurny
   35 / 885
сегодня в 12:20
И Зенит лучший, и Семак лучший и Дзюба лучший, Зенит - чемпион!
астап бендер
астап бендер
   642 / 885
сегодня в 12:16
Это же надо-бревно у нас лучший! Выбирали подхалимы и лизоблюды!
Ravshan.878
Ravshan.878 ответил Супервайзер
   10 / 885
сегодня в 12:16
Отряд..) Все Буратино. Наш девиз...) Буратино поднимает настроение. Ура Ура Ура.
4RT
4RT
   340 / 885
сегодня в 12:15
В Подольске украли алюминиевого Артема Дзюбу, теперь из него кастрюль по наделают )))
Крутой камерунец
Крутой камерунец ответил 25процентный клоун
   159 / 885
сегодня в 12:13
УДзюбы ни одного гола уровня Ларсона паровозам нет, тупо один на один или от головы
на угол головы XXDD

25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 885
сегодня в 12:11
УДзюбы ни одного гола уровня Ларсона паровозам нет, тупо один на один или от головы
Vave666
Vave666
   396 / 885
сегодня в 12:11
РПЛ Дзюба, а лучший игрок месяца из России всё-таки Оздоев
Остапчук 67
Остапчук 67
   262 / 885
сегодня в 12:09
Заслужил.
LOpp
LOpp ответил makkie
   22 / 885
сегодня в 12:07
Малком самый хитрый, но до Маркизио еще расти, конечно :)
Маркизио мы хотя бы знали в лицо))
Ravshan.878
Ravshan.878
   10 / 885
сегодня в 12:06
Дзюба🏆 + 🎏Карас = 👏👏👍
LOpp
LOpp
   22 / 885
сегодня в 12:06
по итогам матчей с Сан-Марино и Кипром, Дзюба выбился в фавориты на получение Золотого мяча.
stavr74
stavr74 ответил Jeck Denielse
   212 / 885
сегодня в 12:06
Стало известно имя лучшего игрока РПЛ в октябре. Это футболист «Зенита» Стало известно имя игрока забившего лучший гол в РПЛ в октябре. Это футболист «Зенита» Стало известно имя лучшего тренера РПЛ в октябре. Это тренер «Зенита» ..........без комментариев....
забыл упомянуть :
Стало известно имя лучшего судьи РПЛ в октябре Карасёв ))))
Footbolista
Footbolista ответил Jeck Denielse
   1 / 885
сегодня в 11:57
А я прокомментирую...это очень смешно!...
Крутой камерунец
Крутой камерунец
   159 / 885
сегодня в 11:50
лучший игрок октября в зените будет наверное карасев)))в сентябре был кукуян)))
Крутой камерунец
Крутой камерунец
   159 / 885
сегодня в 11:48
домохозяйки питера признали?)))
Микки Маус из Милана
Микки Маус из Милана
сегодня в 11:48
Так и должно было быть
Супервайзер
Супервайзер
   149 / 885
сегодня в 11:46
Кем признан? Или: а судьи кто?
Буратино как был деревянным, так и остался.
makkie
makkie ответил LOpp
   56 / 885
сегодня в 11:44
я уж подумал что речь о Малкоме
Малком самый хитрый, но до Маркизио еще расти, конечно :)
makkie
makkie
   56 / 885
сегодня в 11:43
Дайте уже Дзюбе "Золотой Мяч" Ленинградской области, заслужил человек! :))))
LOpp
LOpp
   22 / 885
сегодня в 11:40
я уж подумал что речь о Малкоме
VIPded
VIPded
   66 / 885
сегодня в 11:40
Однозначно без конкуренции в октябре
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   14 / 885
сегодня в 11:38
Стало известно имя лучшего игрока РПЛ в октябре. Это футболист «Зенита»
Стало известно имя игрока забившего лучший гол в РПЛ в октябре. Это футболист «Зенита»
Стало известно имя лучшего тренера РПЛ в октябре. Это тренер «Зенита»

..........без комментариев....
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   109 / 885
сегодня в 11:36
О каком " выросшем уровне" нашего чемпионата может идти речь, когда лучшим игроком месяца признают барана, который виден только в играх с нашими же командами, шотландиями , кипрами и санмаринами всякими ?
Морозовский
Морозовский
   6 / 885
сегодня в 11:31
Итак, КАРАСЬ признан лучшим игроком РПЛ в октябре!
Zenit_84
Zenit_84
   218 / 885
сегодня в 11:28
Дзюбиньо-всемогущий!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   44 / 885
сегодня в 11:28
Титанические усилия Зенит приложил для того, что бы из Дзюбы дух спартака выбить и сделать его лучшим игроком чемпионата.
Никита Бычков
Никита Бычков
   583 / 885
сегодня в 11:28
Неожиданно)
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