В погоне за мечтой. Крестовый поход «Ливерпуля»

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«Ливерпуль» хочет стать чемпионом Англии и с каждым туром приближает заветное чемпионство. У «Соккер.ру» нет двух мнений: команда Клоппа созрела для победы в АПЛ .

Где твоя медаль АПЛ ?

«Ливерпуль» ни разу не выигрывал Премьер-Лигу, которая сменила Первый Дивизион на верхушке английского футбола в сезоне 1992/93. 27 розыгрышей АПЛ — 0 побед «Ливерпуля». А ведь к 1990 году «красные» 18 раз становились чемпионами Англии и были самым титулованным клубом страны с солидным отрывом. Вот как выглядел список самых успешных клубов Туманного Альбиона по количеству побед во внутреннем чемпионате на момент основания АПЛ (представлены клубы с 5+ титулами).

№ Клуб Количество чемпионств 1 «Ливерпуль» 18 2 «Арсенал» 10 3 «Эвертон» 9 4-5 «Манчестер Юнайтед» 7 4-5 «Астон Вилла» 7 6 «Сандерленд» 6



У «Ливерпуля» было 18 титулов на момент образования АПЛ , преимущество в 8 трофеев перед ближайшим преследователем, но все меняется, когда не можешь стать чемпионом на протяжении 30 лет подряд, причем за это время «Ливерпуль» дважды выиграл Лигу чемпионов, но домашний титул — ни-ни. Стрельнул МЮ , выигравший АПЛ под руководством сэра Алекса Фергюсона 13 раз, сильнейшей командой Англии с момента последнего успеха «Ливерпуля» становились также «Блэкберн», «Арсенал», «Челси», «Манчестер Сити» и «Лестер». Шесть разных команд, четыре из которых выигрывали Премьер-Лигу больше одного раза. В итоге, сейчас табличка с количеством чемпионских званий выглядит уже так:

№ Клуб Количество чемпионств 1 «Манчестер Юнайтед» 20 2 «Ливерпуль» 18 3 «Арсенал» 13 4 «Эвертон» 9 5 «Астон Вилла» 7 6-8 «Манчестер Сити» 6 6-8 «Челси» 6 6-8 «Сандерленд» 6

«Манчестер Юнайтед» отыграл у «Ливерпуля» отставание в 11 титулов и уже оторвался на два трофея. И все это за 20 лет, если брать промежуток между первым и последним титулом «красных дьяволов» в АПЛ . Мерсисайдцам, да и другим клубам АПЛ , еще повезло, что у непревзойденного сэра Алекса Фергюсона не нашлось толкового преемника, и МЮ застопорился на отметке в 20 побед. И не похоже, что сможет сойти с нее в ближайшее время. А вот у «Ливерпуля», наконец, есть реальный шанс выиграть чемпионство. Пора бы уже! Целое поколение поклонников великого клуба знает о «золоте» только понаслышке. Кому-то, кто с пеленок за «красных», сейчас уже 30 лет, а он ни разу не видел свою команду на вершине английского футбола, а кому посчастливилось застать титулы по молодости, сейчас уже пожилые люди.

Приоритет — Премьер-Лига

В позапрошлом сезоне «Ливерпуль» еще не был готов к победе в АПЛ , тогда команда Юргена Клоппа финишировала на четвертом месте с отставанием в 25 очков от «Манчестер Сити», зато в кубковом формате вышло неплохо: выход в финал Лиги чемпионов, пусть и с поражением в Киеве от «Реала». Возможно, если бы не это «незаконченное дело», а Клопп как будто нашел рецепт победы в Лиге чемпионов, то «Ливерпуль» стал бы чемпионом уже в этом году, однако в сезоне 2018/19 мерсисайдцы разрывались на два фронта: выиграли ЛЧ и показали блестящий результат в АПЛ (97 очков, 1 поражение), но все равно на дюйм отстали от «Ман Сити». В этом сезоне победа в чемпионате — главная цель «Ливерпуля», это ни для кого ни секрет, на алтарь АПЛ будут брошены все силы.

Один конкурент

Нынешнюю кампанию «Ливерпуль» начал еще увереннее, чем прошлый сезон. Тогда после 10 туров было 26 очков (8 побед и 2 ничьи), «Сити» шел вровень с «красными», а «Челси» отставал на 2 очка. Сейчас команда Клоппа стартовала с 9 побед и одной ничьей на «Олд Траффорд». Это 28 очков и +6 от «Манчестер Сити». На 8 баллов отстают «Челси» и «Лестер», но как бы симпатичны не были команды Брендана Роджерса и Фрэнка Лэмпарда, их не приходится рассматривать в качестве реальных претендентов на титул. Сейчас в Англии две главные силы - «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», поэтому в контексте разговоров о чемпионстве значение имеет только взаимное положение этих команд.

Хосеп Гвардиола выиграл два титула подряд, он подмял под себя АПЛ , как до этого делал в Ла Лиге и Бундеслиге, но и Юрген Клопп изучил английский футбол, раз его «Ливерпуль» второй сезон подряд штампует победы. Конечно, «красные» с опаской ждут рождественских игр и января, когда обычно случается спад, но и «Манчестер Сити» не проходит сезон гладко и без спадов, а тут еще травмы набросились гурьбой. Возможно, судьба чемпионства снова определится в очных схватках этих команд, вот «горожане» в прошлом сезоне сумели выиграть на своем поле и не проиграть на «Энфилде», и эти баллы определили их перевес в таблице. Через две недели «Ливерпуль» будет принимать «Сити», если выиграет — приблизит себя к долгожданному титулу.

«Рано говорить»

В «Ливерпуле» опасаются говорить о титуле, клуб уже научен горьким опытом неудач, давно ли Стивен Джеррард совершил самую памятную ошибку в своей карьере и лишил «красных» мечты. Да, «Ливерпуль» силен, но не выше всех на голову в АПЛ и уж тем более не превосходит «Манчестер Сити», хотя в глубине души болельщики надеются, что Гвардиола и его команда будут больше смотреть в сторону Лиги чемпионов. Так или иначе, решающие матчи впереди, как и самый трудный отрезок сезона для «Ливерпуля», поэтому итог всему сказанному лучше всего подводят слова Садио Мане после победы над «Тоттенхэмом»: