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Отец Еременко: «В лицо Роме никто не сказал, что он испугался фанатов ЦСКА»

сегодня, 00:01
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 3Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Алексей Еременко, отец полузащитника «Ростова» Романа Еременко, прокомментировал слухи о том, что его сын не вышел на гостевую игру с ЦСКА не из-за травмы, а из-за того, что он просто испугался негатива с трибун.

Да пусть пишут и говорят, что хотят... Понимаете, у каждого свое мнение. Только в лицо Роме никто почему-то не сказал, что он испугался. Вот в чем все дело. А анонимно писать... Некоторые журналисты, наверное, забыли о чувстве ответственности, так как они вещают на всю страну и влияют на мнение других. А если ты распространяешь неверную информацию, то формируешь определенный негативный фон... Повторюсь, в лицо сыну никто подобного не сказал. Все же герои — пишут анонимно, что он никакой, испугался и так далее. Ну и флаг им в руки — пусть так думают. В голову же им не залезешь.

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Юрниекс
Юрниекс
   283 / 843
сегодня в 00:24
Для нас он - иуда.Но мстить ему....много чести.
Leha-ha50
Leha-ha50
   13 / 843
сегодня в 00:08
Да забыли все давно. Папа сам ведь страсти нагоняет. Промолчал бы лучше, тише было бы, а теперь ср....ч неминуем!!!
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