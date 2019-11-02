Отец Еременко: «В лицо Роме никто не сказал, что он испугался фанатов ЦСКА»

, отец полузащитника «Ростова» , прокомментировал слухи о том, что его сын не вышел на гостевую игру с ЦСКА не из-за травмы, а из-за того, что он просто испугался негатива с трибун.

Да пусть пишут и говорят, что хотят... Понимаете, у каждого свое мнение. Только в лицо Роме никто почему-то не сказал, что он испугался. Вот в чем все дело. А анонимно писать... Некоторые журналисты, наверное, забыли о чувстве ответственности, так как они вещают на всю страну и влияют на мнение других. А если ты распространяешь неверную информацию, то формируешь определенный негативный фон... Повторюсь, в лицо сыну никто подобного не сказал. Все же герои — пишут анонимно, что он никакой, испугался и так далее. Ну и флаг им в руки — пусть так думают. В голову же им не залезешь.