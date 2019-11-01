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Отец Еременко: «Ну зачем сыну жалеть, что он не остался в „Спартаке“?»

вчера, 23:51

Полузащитник «Ростова» Роман Еременко не переживает о том, что не смог закрепиться в «Спартаке» и ЦСКА. Об этом заявил отец футболиста Алексей Еременко.

Вот что изменится, если Рома будет переживать по этому поводу? Ничего не поменяется в жизни. И какой смысл тратить нервы? Все прошло. Живи сейчас! А то, что было, то было... Ну зачем Роме жалеть, что он не остался в «Спартаке», не вернулся в ЦСКА?! Значит, так прописано в его судьбе, что он именно такой путь должен пройти. Зачем назад оборачиваться? Только если проанализировать прошлое, чтобы не повторять какие-то ошибки в будущем.

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Все комментарии
МКС
МКС
   61 / 843
сегодня в 00:14
Стесняюсь спросить

Ромочке сколько годков?

Что за него все озвучивает папочка
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   450 / 843
сегодня в 00:03
Сейчас можно жалеть только о том, как Еременко попал в спартак. А в целом, Ромке повезло, что он так быстро смог сбежать из тарасовки.
minai
minai
   197 / 843
вчера в 23:59
И правда, зачем ? Если «снежная» дорожка привела в Ростов.
Ice van Reed
Ice van Reed
   83 / 843
вчера в 23:57
Ерёма лидер Ростова!!! Он там где должен быть!!!
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