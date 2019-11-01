Отец Еременко: «Ну зачем сыну жалеть, что он не остался в „Спартаке“?»

Полузащитник «Ростова» не переживает о том, что не смог закрепиться в «Спартаке» и ЦСКА . Об этом заявил отец футболиста .

Вот что изменится, если Рома будет переживать по этому поводу? Ничего не поменяется в жизни. И какой смысл тратить нервы? Все прошло. Живи сейчас! А то, что было, то было... Ну зачем Роме жалеть, что он не остался в «Спартаке», не вернулся в ЦСКА ?! Значит, так прописано в его судьбе, что он именно такой путь должен пройти. Зачем назад оборачиваться? Только если проанализировать прошлое, чтобы не повторять какие-то ошибки в будущем.