Селюк: «Решение Черчесова должно подстегнуть мотивацию Чалова»

Известный агент Дмитрий Селюк поддержал форварда ЦСКА , который не получил приглашение в сборную России на заключительные матчи отборочного раунда к Евро-2020.

Далекоидущие выводы делать рано. Решение Черчесова должно подстегнуть мотивацию Чалова. Он остается талантливым и сильным футболистом, хоть в последних матчах у него и не идет игра. Черчесов делает все правильно. Несмотря на то, что сборная России уже вышла на Евро-2020, матчи с Бельгией и Сан-Марино важны в первую очередь для игроков основного состава, которые здорово проявляют себя прямо сейчас. Дзюба хочет догнать Кержакова по голам за сборную, поэтому игра с Сан-Марино для него особенно важна. Игра с Бельгией необходима всей команде, чтобы проверить себя на фоне лучших европейских футболистов. Если бы Черчесов сейчас вызвал Чалова, то у других футболистов возникли бы вопросы.