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Селюк: «Решение Черчесова должно подстегнуть мотивацию Чалова»

сегодня, 19:55

Известный агент Дмитрий Селюк поддержал форварда ЦСКА Фёдора Чалова, который не получил приглашение в сборную России на заключительные матчи отборочного раунда к Евро-2020.

Далекоидущие выводы делать рано. Решение Черчесова должно подстегнуть мотивацию Чалова. Он остается талантливым и сильным футболистом, хоть в последних матчах у него и не идет игра. Черчесов делает все правильно. Несмотря на то, что сборная России уже вышла на Евро-2020, матчи с Бельгией и Сан-Марино важны в первую очередь для игроков основного состава, которые здорово проявляют себя прямо сейчас. Дзюба хочет догнать Кержакова по голам за сборную, поэтому игра с Сан-Марино для него особенно важна. Игра с Бельгией необходима всей команде, чтобы проверить себя на фоне лучших европейских футболистов. Если бы Черчесов сейчас вызвал Чалова, то у других футболистов возникли бы вопросы.

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ermak6848
ermak6848
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сегодня в 20:06
мотивация у спортсмена должна быть всегда
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