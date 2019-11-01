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Экс-игрок «Зенита» Боков: «ЦСКА способен отобрать очки у питерцев»

сегодня, 20:50
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗавтра в 19:00 Не начался

Экс-защитник ЦСКА и «Зенита» Максим Боков поделился ожиданиями от матча двух своих бывших клубов:

Конечно, верю, что «армейцы» способны отобрать очки у «Зенита». Я просто знаю характер ЦСКА. Недавняя победа над «Уфой» в Кубке России дала необходимый толчок команде. Такие матчи, с решающими голами в компенсированное время, удваивают веру в себя. Армейцы на подъеме. И способны добиться в Питере положительного результата.

Я бы не говорил о каком-то кризисе. ЦСКА попал в очень плотный график. Матчи шли один за другим. Отсюда такая аритмия. На самом деле у «Зенита» или «Ростова» примерно то же самое. Удачные отрезки чередуются с неудачными. Вопрос в том, насколько долгими получаются эти отрезки.

 Ранее о предстоящей игре высказался главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

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Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   791 / 844
сегодня в 21:18
Способен.
time out
time out
сегодня в 21:16
Только если за углом клевые очки отнимут. Да откуда у бомжей такие?
Lazurny
Lazurny
   28 / 844
сегодня в 21:02
Удачи Зениту!
Garrincha58
Garrincha58 ответил igGA
   164 / 844
сегодня в 20:58
«Выиграет или ЦСКА или „Зенит“, а может будет и ничья».
четвёртого не дано
igGA
igGA
   197 / 844
сегодня в 20:54
«Выиграет или ЦСКА или „Зенит“, а может будет и ничья».
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