Экс-игрок «Зенита» Боков: «ЦСКА способен отобрать очки у питерцев»

Экс-защитник ЦСКА и «Зенита» Максим Боков поделился ожиданиями от матча двух своих бывших клубов:
Конечно, верю, что «армейцы» способны отобрать очки у «Зенита». Я просто знаю характер ЦСКА. Недавняя победа над «Уфой» в Кубке России дала необходимый толчок команде. Такие матчи, с решающими голами в компенсированное время, удваивают веру в себя. Армейцы на подъеме. И способны добиться в Питере положительного результата.
Я бы не говорил о каком-то кризисе. ЦСКА попал в очень плотный график. Матчи шли один за другим. Отсюда такая аритмия. На самом деле у «Зенита» или «Ростова» примерно то же самое. Удачные отрезки чередуются с неудачными. Вопрос в том, насколько долгими получаются эти отрезки.
Ранее о предстоящей игре высказался главный тренер «Зенита» Сергей Семак.