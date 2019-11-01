Экс-игрок «Зенита» Боков: «ЦСКА способен отобрать очки у питерцев»

Экс-защитник ЦСКА и «Зенита» поделился ожиданиями от матча двух своих бывших клубов:

Конечно, верю, что «армейцы» способны отобрать очки у «Зенита». Я просто знаю характер ЦСКА . Недавняя победа над «Уфой» в Кубке России дала необходимый толчок команде. Такие матчи, с решающими голами в компенсированное время, удваивают веру в себя. Армейцы на подъеме. И способны добиться в Питере положительного результата.