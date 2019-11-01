Семак: «„Зенит“ и ЦСКА будут выкладываться на поле на 150%»

Главный тренер «Зенита» высказался о предстоящей игре с ЦСКА в рамках 15-тура РПЛ :

Мне кажется, ни один тренер не обращает внимания на то, «серая» полоса или еще какая-то, на предыдущие матчи. Есть ближайший, к которому команда и готовится. Уверен, армейцы будут выкладываться на 150 процентов, чтобы добыть победу в Санкт-Петербурге. Она и нам нужна, поэтому и «Зенит» будет сражаться ради победы.

Сыграли неплохо в октябре, забивали много, набрали определенное количество очков, так что неплохо для нас месяц сложился. Но это уже в прошлом. А индивидуальные призы ничего не стоят — самое важное игра и результат команды в целом.

Принципиального значения тому, что нужно закончить первый круг лидерами в таблице, не придаем. Гораздо важнее, чем все закончится после 30-го тура. Другое дело, что после каждого тура, 15-го в том числе, команде хочется быть на самом верху турнирной таблицы. К этому мы стремимся, над этим и работаем. Чтобы выигрывать, побеждать и выполнять те задачи, что стоят перед нами.