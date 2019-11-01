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Семак: «„Зенит“ и ЦСКА будут выкладываться на поле на 150%»

сегодня, 19:51
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗавтра в 19:00 Не начался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящей игре с ЦСКА в рамках 15-тура РПЛ:

Мне кажется, ни один тренер не обращает внимания на то, «серая» полоса или еще какая-то, на предыдущие матчи. Есть ближайший, к которому команда и готовится. Уверен, армейцы будут выкладываться на 150 процентов, чтобы добыть победу в Санкт-Петербурге. Она и нам нужна, поэтому и «Зенит» будет сражаться ради победы.

Сыграли неплохо в октябре, забивали много, набрали определенное количество очков, так что неплохо для нас месяц сложился. Но это уже в прошлом. А индивидуальные призы ничего не стоят — самое важное игра и результат команды в целом.

Принципиального значения тому, что нужно закончить первый круг лидерами в таблице, не придаем. Гораздо важнее, чем все закончится после 30-го тура. Другое дело, что после каждого тура, 15-го в том числе, команде хочется быть на самом верху турнирной таблицы. К этому мы стремимся, над этим и работаем. Чтобы выигрывать, побеждать и выполнять те задачи, что стоят перед нами.

 Ранее своими ожиданиями от матча поделился полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
   41 / 846
сегодня в 20:29
Это супротив законов ФИЗИКИ и годно только для КРАСНОБАЙСТВА.
kella
kella
   665 / 846
сегодня в 20:27
После такого заявления ждем фиаско!
Питер Ман
Питер Ман
   96 / 846
сегодня в 20:06
Да это так, ждем лучший футбол в стране и красивую победу Питера!
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