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Лодыгин: «Уверен, что „Зенит“ сможет успешно выступить в Лиге чемпионов»

вчера, 23:11

Экс-голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин рассуждает о перспективах команды в Лиге чемпионов.

В Лиге чемпионов желаю команде достойно выйти из группы. Поверьте, «Зенит» всегда нацеливался на самые высокие результаты в этом турнире. Не получалось? Да, попадали на команды, которые в тот момент были готовы лучше, однако еще раз подчеркну - мы выходили на поле с одной целью: выигрывать. Этого пожелаю «Зениту» и сейчас. Играть в еврокубках - это прекрасно! Цели ставятся постепенно: выйти из группы, пройти следующий раунд плей-офф. Уверен, «Зенит» сможет успешно выступить в Лиге чемпионов. Ничего прямо уж сверхъестественного в соперниках нет.

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minai
minai
   197 / 843
сегодня в 00:14
Но там в ЛЧ всякие Барселоны, Ливерпули, Ювентусы и прочие Реалы. С ними то как быть ?
Морозовский
Морозовский
   6 / 843
вчера в 23:24
«зене» всегда при жеребьёвке вынают подогретые шарики - тут Юрок не врёт!
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