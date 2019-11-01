Лодыгин: «Уверен, что „Зенит“ сможет успешно выступить в Лиге чемпионов»

Экс-голкипер «Зенита» рассуждает о перспективах команды в Лиге чемпионов.

В Лиге чемпионов желаю команде достойно выйти из группы. Поверьте, «Зенит» всегда нацеливался на самые высокие результаты в этом турнире. Не получалось? Да, попадали на команды, которые в тот момент были готовы лучше, однако еще раз подчеркну - мы выходили на поле с одной целью: выигрывать. Этого пожелаю «Зениту» и сейчас. Играть в еврокубках - это прекрасно! Цели ставятся постепенно: выйти из группы, пройти следующий раунд плей-офф. Уверен, «Зенит» сможет успешно выступить в Лиге чемпионов. Ничего прямо уж сверхъестественного в соперниках нет.