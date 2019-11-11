Егоров: «Надо было назначать пенальти на Ларссоне»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал работу главного арбитра матча «Спартак» - «Крылья Советов»:
Когда сбили Джордана в матче с «Крыльями», надо было назначать пенальти. То, что я увидел на видео, — для меня это 11-метровый.
Ранее Джордан Ларссон высказал недовольство по неназначенному пенальти.
Чем там Вилков в комнате занимался? В CS рубился, на порнхабе зависал или винду переустанавливал?
Отстранять таких клоунов надо, пусть к окулисту идут!
Чем там Вилков в комнате занимался? В CS рубился, на порнхабе зависал или винду переустанавливал?
Отстранять таких клоунов надо, пусть к окулисту идут!