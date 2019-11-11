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Егоров: «Надо было назначать пенальти на Ларссоне»

сегодня, 14:38
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Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал работу главного арбитра матча «Спартак» - «Крылья Советов»:

Когда сбили Джордана в матче с «Крыльями», надо было назначать пенальти. То, что я увидел на видео, — для меня это 11-метровый.

Ранее Джордан Ларссон высказал недовольство по неназначенному пенальти

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Все комментарии
Ген Геныч
Ген Геныч ответил LOpp
   41 / 953
сегодня в 15:39
Пенальти было, а вот первое удаление у Крыльев не было. Как можно было с ВАРом 2 раза ошибиться?
Было!!!!Почитай правила!!!!Сейчас любая умышленная отмашка ногой или рукой-это КК!!!!
Питер Ман
Питер Ман
   203 / 953
сегодня в 15:26
Фёдун оплатил два удаления и два пенальти, а Мешков немного недоработал
BenderBender
BenderBender ответил ziborock
   169 / 953
сегодня в 15:21
Пенки - удел бомжей и поней
Брулин
Брулин
   87 / 953
сегодня в 15:20
Уровень наших арбитров не среднеевропейский, а средневековый, а ВАР конечно мешает Егорову дать нужный результат.
makkie
makkie
   25 / 953
сегодня в 15:15
Самое смешное и страшное, что решение было принято после просмотра ВАР.
Чем там Вилков в комнате занимался? В CS рубился, на порнхабе зависал или винду переустанавливал?

Отстранять таких клоунов надо, пусть к окулисту идут!
LOpp
LOpp
   27 / 953
сегодня в 15:12
Пенальти было, а вот первое удаление у Крыльев не было. Как можно было с ВАРом 2 раза ошибиться?
papic337
papic337
   141 / 953
сегодня в 15:08
А я думал, что такие пенальти, по регламенту, дают только в пользу Зенита. Все остальные клубы пусть идут лесом.
ДАША Д
ДАША Д
   302 / 953
сегодня в 15:07
Победили и ладно, можно и не вспоминать об ошибке судьи.
Roman Borovikov
Roman Borovikov ответил ziborock
   37 / 953
сегодня в 14:56
Так оправдывать плохое судейство не стоит( сейчас выиграли, а потом может одна ошибка решить судьбу всего матча
cska plus
cska plus
   12 / 953
сегодня в 14:56
Как может егоров выступить против своего кормильца федуна.
ziborock
ziborock
   3 / 953
сегодня в 14:42
Да ладно уже, и без пенки выиграли!
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