Егоров: «Надо было назначать пенальти на Ларссоне»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал работу главного арбитра матча «Спартак» - «Крылья Советов»:

Когда сбили Джордана в матче с «Крыльями», надо было назначать пенальти. То, что я увидел на видео, — для меня это 11-метровый.