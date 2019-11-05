Егоров: «Гол „Краснодара“ был засчитан верно»

05 ноября 2019, 14:09

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что главный арбитр матча 15-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Ростовом» Алексей Еськов на третьей компенсированной ко второму тайму минуте принял правильное решение, засчитав гол нападающего хозяев Ивана Игнатьева.

Отметим, что в телетрансляции линия, фиксирующая положение «вне игры», не давала точного представления о том, кто был ближе к воротам гостей.