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Егоров: «Гол „Краснодара“ был засчитан верно»

05 ноября 2019, 14:09
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что главный арбитр матча 15-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Ростовом» Алексей Еськов на третьей компенсированной ко второму тайму минуте принял правильное решение, засчитав гол нападающего хозяев Ивана Игнатьева.

Отметим, что в телетрансляции линия, фиксирующая положение «вне игры», не давала точного представления о том, кто был ближе к воротам гостей.

Мы не имеем никакого отношения к тому, что показывают по телевизору. Вы видели, что Еськов не сразу продолжил игру, он беседовал с VAR. У меня не было сомнений в том, что гол нужно было засчитывать. Откуда была взята неправильная картинка, я не знаю.

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Все комментарии
СПОРТ СПОРТ
СПОРТ СПОРТ
   280 / 946
06 ноября в 10:04
Как же это достало, сидишь перед игрой думаешь не об игре, а о том как бы судья не испортил ту самую игру!
batman555
batman555 ответил Dominators
   430 / 946
05 ноября в 20:04
Пора как на Украине Егорова люстрировать и кинуть в мусорный бак . И там таких в РФСе все .Начиная с маразматика Симоняна .
Силуанова я скоро кину в мусорный бак!!! и не только его
Dominators
Dominators ответил Faustello
   110 / 946
05 ноября в 16:46
Здороф, ты прав. Юг рулит! Надо вторую часть сезона провести нам ещё сильнее и занять 1-2 строчки ))
Форза Ростов и Краснодар . Надоели мешки . ЛЧ наша . Юг рулит .
Faustello
Faustello ответил Dominators
   19 / 946
05 ноября в 16:12
Привет . Не буду спорить с тобой , это Москва с Питером пиписьками меряются ,,нам стыдно этим заниматься .Но фоне судейского беспредела в пользу Зенита ,это выходит за рамки . Ростовские не в претензии после Дерби .. Могу выложить твой пост и мой после матча . Вперед Ростов и Краснодар .Отнимем ЛЧ у зажравшихся .
Здороф, ты прав. Юг рулит! Надо вторую часть сезона провести нам ещё сильнее и занять 1-2 строчки ))
Dominators
Dominators ответил СПОРТ СПОРТ
   110 / 946
05 ноября в 15:52
Егоров: это неправильные пчелы и они делают неправильный мед! Егоров это достояние народа!!!
Пора как на Украине Егорова люстрировать и кинуть в мусорный бак . И там таких в РФСе все .Начиная с маразматика Симоняна .
Dominators
Dominators ответил Faustello
   110 / 946
05 ноября в 15:29
Тут спорить не стану ))) абсолютно правильное решение арбитра, даже удивительно, обычно Краснодар топят всеми доступными способами.
Привет . Не буду спорить с тобой , это Москва с Питером пиписьками меряются ,,нам стыдно этим заниматься .Но фоне судейского беспредела в пользу Зенита ,это выходит за рамки . Ростовские не в претензии после Дерби .. Могу выложить твой пост и мой после матча . Вперед Ростов и Краснодар .Отнимем ЛЧ у зажравшихся .
Faustello
Faustello
   19 / 946
05 ноября в 15:14
Тут спорить не стану ))) абсолютно правильное решение арбитра, даже удивительно, обычно Краснодар топят всеми доступными способами.
RussianMango
RussianMango
   50 / 946
05 ноября в 15:12
Было или не было вне игры, какая уже разница. Сами привезли себе и сами виноваты.
СПОРТ СПОРТ
СПОРТ СПОРТ
   280 / 946
05 ноября в 15:11
Егоров: это неправильные пчелы и они делают неправильный мед! Егоров это достояние народа!!!
Dominators
Dominators
   110 / 946
05 ноября в 15:06
При Дюкове всегда будет правильная картинка . В пользу Зенита .Отвечаю сразу питерским злопыхателям .Ростов , случае победы ,сокращал отставание до 1 очка .И ЛЧ 30 млн на кону .А без них как оправдать бездарное управление клубом и разбазаривание народных денег . Да Ростов в концовке сдулся , да очки потерял , да Краснодар земели . Но господин Егоров ваш департамент филиал мафии .Где КОЗА НОСТРА отдыхает .РФС это гниль .
ДСА
ДСА
   212 / 946
05 ноября в 15:06
По ТВ скорее было вне игры, чем не было. Но там и ракурс другой.
Союзник противников
Союзник противников
   23 / 946
05 ноября в 15:01
Это красота :"Откуда была взята НЕПРАВИЛЬНАЯ КАРТИНКА,я не знаю".
Это даже не пять,это семь с плюсом!!!
СПОРТ СПОРТ
СПОРТ СПОРТ
   280 / 946
05 ноября в 14:57
что за бред? он сам себя хоть понимает? Офсайд был 100%!!! С любой точки видно, что игрок Краснодара ближе всех к воротам
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   93 / 946
05 ноября в 14:24
Егорова нужно гнать.
cska plus
cska plus
   18 / 946
05 ноября в 14:14
То есть егоров по телевизору определил ну и чудочок же.
beefs
beefs
   281 / 946
05 ноября в 14:13
VAR в действии...
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