Егоров: «Гол „Краснодара“ был засчитан верно»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что главный арбитр матча 15-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Ростовом» Алексей Еськов на третьей компенсированной ко второму тайму минуте принял правильное решение, засчитав гол нападающего хозяев Ивана Игнатьева.
Отметим, что в телетрансляции линия, фиксирующая положение «вне игры», не давала точного представления о том, кто был ближе к воротам гостей.
Мы не имеем никакого отношения к тому, что показывают по телевизору. Вы видели, что Еськов не сразу продолжил игру, он беседовал с VAR. У меня не было сомнений в том, что гол нужно было засчитывать. Откуда была взята неправильная картинка, я не знаю.
Это даже не пять,это семь с плюсом!!!
Это даже не пять,это семь с плюсом!!!