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«Оренбург»: «К Вилкову сегодня есть вопросы»

сегодня, 15:06
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург0 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин раскритиковал судейство после матча 16-го тура РПЛ против «Уфы» (0:0).

Плохо, что не выиграли, моменты у нас были. К судье сегодня есть вопросы, был момент с рукой, и серьезный вопрос по моменту с Деспотовичем. К Вилкову много критики было по ходу сезона, он уже ошибался с «Зенитом» и ЦСКА, теперь с нами. В центре у него вроде все нормально, а в штрафной появляются вопросы.

Если сравнивать с тем, где мы находились в начале сезона, то восьмое место — это нормально. Сейчас все подровнялись, с шестого по последнее место каждый может оказаться где угодно. Это интересно, каждый матч требует максимальной самоотдачи. Но лучше бы, чтобы судья помогал не командам, а игре, чтобы побеждал сильнейший. Если есть нарушение, значит, нужно свистеть.

Болельщики сегодня остались недовольны, я шел вместе с ними, они спрашивали, тоже критиковали судейство. Все видели эти моменты.

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Все комментарии
tuman960
tuman960
   141 / 957
сегодня в 19:31
опять у Гинера появились деньги на судей!!!!!
shlomo
shlomo
   230 / 957
сегодня в 18:37
Косяк на косяке.....за одно место его и за борт...
Сп62
Сп62
   98 / 957
сегодня в 17:13
Я не понимаю, почему за него держатся. Что у него родственники в правительстве?
cska plus
cska plus
   13 / 957
сегодня в 16:45
К нему всегда есть вопросы.
cska1948
cska1948 ответил Болот Сарбанов
   39 / 957
сегодня в 16:09
К судейству всегда были, есть и будут вопросы. Главное чтобы были ответы.
Егоров: «Дюков продолжает мне доверять»

Вот он, главный ответ на все вопросы к судейству...
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   453 / 957
сегодня в 15:52
К судейству всегда были, есть и будут вопросы. Главное чтобы были ответы.
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