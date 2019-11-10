«Оренбург»: «К Вилкову сегодня есть вопросы»

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин раскритиковал судейство после матча 16-го тура РПЛ против «Уфы» (0:0).

Плохо, что не выиграли, моменты у нас были. К судье сегодня есть вопросы, был момент с рукой, и серьезный вопрос по моменту с Деспотовичем. К Вилкову много критики было по ходу сезона, он уже ошибался с «Зенитом» и ЦСКА , теперь с нами. В центре у него вроде все нормально, а в штрафной появляются вопросы.

Если сравнивать с тем, где мы находились в начале сезона, то восьмое место — это нормально. Сейчас все подровнялись, с шестого по последнее место каждый может оказаться где угодно. Это интересно, каждый матч требует максимальной самоотдачи. Но лучше бы, чтобы судья помогал не командам, а игре, чтобы побеждал сильнейший. Если есть нарушение, значит, нужно свистеть.

Болельщики сегодня остались недовольны, я шел вместе с ними, они спрашивали, тоже критиковали судейство. Все видели эти моменты.