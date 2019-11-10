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Федотов - о судействе: «Перед кем мы провинились?»

сегодня, 14:52
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург0 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Наставник «Оренбурга» Владимир Федотов раскритиковал работу бригады судей на матче 16-го тура чемпионата России против «Уфы». Напомним, что встречу обслуживал Михаил Вилков.

На последних минутах игры разбили лицо Деспотовичу, это чистое пенальти и удаление. Да, сейчас там посмотрят и вынесут вердикт, что там было пенальти, но нам очков это не добавляет.

Не знаю, перед кем мы там провинились, но вообще, на мой взгляд, это неадекватное судейство. Опять скажут, что нужно заниматься своими тренировочными делами, мы тренируемся. Может быть, не хватает мастерства мне и футболистам, но, тем не менее, существуют правила игры в футбол.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
   39 / 957
сегодня в 16:02
Как, перед кем провинились? Перед Миллером конечно! Ишь, вздумали посягнуть на святое и отнять в домашней игре очки у Зенита. Только радикальное вмешательство Карасёва не позволило этого сделать. Правда Карасёв после игры извинялся перед Оренбургом и его болельщиками. Но что такое репутация арбитра (Карасёв, Вилков), по сравнению с очками для Зенита.
Брулин
Брулин
   84 / 957
сегодня в 15:33
Ну вчерашний матч Спартака лишний раз подтвердил, что ведомству бобра на94 на ВАР, очевиднейший пенальти не поставили и после просмотра ВАРа
ermak6848
ermak6848
   175 / 957
сегодня в 15:17
играть надо Вова, а не рассуждать...
STVA 1
STVA 1
   97 / 957
сегодня в 15:08
Вилков : Я не виноват , они сами принесли)))
d_fincher
d_fincher
   21 / 957
сегодня в 15:05
Главное очки Зениту отдать не забудьте.
time out
time out ответил cska plus
   46 / 957
сегодня в 15:01
Пока есть федуны судейство будет таким, привыкайте.
Я думал, что только Вилков удод вонючий, оказывается у коней такие есть
cska plus
cska plus
   13 / 957
сегодня в 14:58
Пока есть федуны судейство будет таким, привыкайте.
Байкал-38.
Байкал-38.
   108 / 957
сегодня в 14:57
Вилков лучший арбитр в РПЛ! Работает про предоплате, Газпром за Зенит проплатил, а за Оренбург затянул. Все вопросы в офис!!!
Т34
Т34
   22 / 957
сегодня в 14:57
Опять Вилков?! Его не убирает РФС, значит надо убрать болельщикам. А он уже успел нагадить всем клубам
memphis
memphis
   941 / 957
сегодня в 14:56
Опять Вилков и Мешков делают шоу
25процентный клоун
25процентный клоун
   15 / 957
сегодня в 14:55
Вам прописку в лиге, вы очки фармам
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