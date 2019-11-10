Федотов - о судействе: «Перед кем мы провинились?»

Наставник «Оренбурга» раскритиковал работу бригады судей на матче 16-го тура чемпионата России против «Уфы». Напомним, что встречу обслуживал Михаил Вилков.

На последних минутах игры разбили лицо Деспотовичу, это чистое пенальти и удаление. Да, сейчас там посмотрят и вынесут вердикт, что там было пенальти, но нам очков это не добавляет.

Не знаю, перед кем мы там провинились, но вообще, на мой взгляд, это неадекватное судейство. Опять скажут, что нужно заниматься своими тренировочными делами, мы тренируемся. Может быть, не хватает мастерства мне и футболистам, но, тем не менее, существуют правила игры в футбол.