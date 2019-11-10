Президент «Оренбурга»: «Судейство к аутсайдерам всегда предвзятое!»

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев остался недоволен работой арбитра Михаила Вилкова после матча 16-го тура чемпионата России с «Уфой».

Честно говоря, еще не обсуждали тему с неназначенным пенальти. Надо еще раз внимательно посмотреть повтор. Дальше будем решать, стоит ли обращаться в РФС по поводу судейства. Слова Федотова про арбитраж? Не могу ничего сказать, я с ним пока не разговаривал и интервью не смотрел.

Вообще, судейство к командам из второй половины всегда предвзятое! Все время вспоминаю наш матч с «Крыльями». Ну совсем безобразное судейство было. И сейчас мы получили ответ, что ничего такого не было. Никто после плохого судейства не несет ответственности. А для каждой команды потеря очков очень существенна.

Что-то неладное творится в судейском корпусе. Ну явно предвзятое отношение к некоторым командам.