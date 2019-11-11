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Егоров прокомментировал момент с травмой Крыховяка

сегодня, 13:40
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал столкновение в матче «Локомотив» - «Краснодар», в ходе которого полузащитник «железнодорожников» Гжегож Крыховяк получил повреждение:

Момент со столкновением Ари и Крыховяка - жесткий контакт, но здесь нет ни одного критерия на красную. Специально наносить травму лбом нельзя. Желаю Крыховяку скорейшего выздоровления. В спорте бывают такие моменты.

Ранее Егоров рассказал о доверии к нему со стороны руководства РФС

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LOKis09
LOKis09
сегодня в 15:34
У Зидана один лоб, а у Ари другой...
papic337
papic337
   141 / 953
сегодня в 15:10
Ну и к чему он это сказал?
RIR68
RIR68
   269 / 953
сегодня в 14:51
удар был не акцентированным, лоб был мягким)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   21 / 953
сегодня в 14:19
Сам говорит - сам себя опровергает.....
"Спецом бить лбом нельзя - но критериев для красной нет"....))

Крыховяку скорейшего выздоровления.....
А Ари уже никогда походу не поправиться...озлобленный неврастеник....
Doping87
Doping87
   222 / 953
сегодня в 14:11
Ари мерзкий типок, от него можно чего угодно ждать.
Миша Вилков
Миша Вилков
   146 / 953
сегодня в 13:48
Главное Дюков тебе доверяет.
cska plus
cska plus
   12 / 953
сегодня в 13:46
Когда егоров говорит вся страна плачет.
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