Егоров прокомментировал момент с травмой Крыховяка

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал столкновение в матче «Локомотив» - «Краснодар», в ходе которого полузащитник «железнодорожников» Гжегож Крыховяк получил повреждение:
Момент со столкновением Ари и Крыховяка - жесткий контакт, но здесь нет ни одного критерия на красную. Специально наносить травму лбом нельзя. Желаю Крыховяку скорейшего выздоровления. В спорте бывают такие моменты.
Ранее Егоров рассказал о доверии к нему со стороны руководства РФС.
"Спецом бить лбом нельзя - но критериев для красной нет"....))
Крыховяку скорейшего выздоровления.....
А Ари уже никогда походу не поправиться...озлобленный неврастеник....
"Спецом бить лбом нельзя - но критериев для красной нет"....))
Крыховяку скорейшего выздоровления.....
А Ари уже никогда походу не поправиться...озлобленный неврастеник....