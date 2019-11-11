Егоров прокомментировал момент с травмой Крыховяка

сегодня, 13:40

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал столкновение в матче «Локомотив» - «Краснодар», в ходе которого полузащитник «железнодорожников» получил повреждение:

Момент со столкновением Ари и Крыховяка - жесткий контакт, но здесь нет ни одного критерия на красную. Специально наносить травму лбом нельзя. Желаю Крыховяку скорейшего выздоровления. В спорте бывают такие моменты.