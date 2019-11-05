ГлавнаяНовости

Егоров: «Назначенный в ворота „Ахмата“ пенальти был ошибочным»

05 ноября 2019, 14:04
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал назначенный пенальти в матче 15-го тура РПЛ «Динамо» — «Ахмат» (1:1).

Назначенный в ворота «Ахмата» пенальти был ошибочным. Нужно было продолжать игру: мяч попал в прижатую руку. Сергей (Лапочкин, главный арбитр матча - прим.), видимо, увидел только конечную фазу удара, поэтому и принял такое решение. Мяч попал в предплечье, так что это не пенальти. Мы после игры с Сергеем разговаривали, он сам признал, что нужно было продолжить игру.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Егоров: «Гол „Краснодара“ был засчитан верно»
05 ноября Комментарии16
Егоров: «Дюков продолжает мне доверять»
05 ноября Комментарии60
Егоров: «Вилков поступил правильно, удалив Бийола»
05 ноября Комментарии24
Алдонин: «Назначение Вилкова на игру „Зенит“ - ЦСКА было спорным»
04 ноября Комментарии40
ОфициальноФранцузские арбитры будут работать на матче «Локомотив» - «Ювентус»
04 ноября Комментарии4
ОфициальноМакедонец рассудит «Ференцварош» и ЦСКА
04 ноября Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Роман Романов
Роман Романов
   607 / 946
05 ноября в 15:43
Ахмату от этого признания не легче.
Faustello
Faustello
   19 / 946
05 ноября в 15:10
И такая пое..нь
проходила каждый тур
то тюлень, то олень
Союзник противников
Союзник противников
   23 / 946
05 ноября в 15:07
Матч не смотрел,но полностью солидарен с Егоровым,которому полностью доверяет Дюков,которого полностью(вместе с потрохами) отправил руководить футболом Миллер,которому полностью доверяют недра страны Медведев и Путин,которому доверили управлять страной 70 с лишним процентов доверчивого населения страны.
cska plus
cska plus
   18 / 946
05 ноября в 14:12
Клоун этот егоров.
КЭТиК
КЭТиК
   241 / 946
05 ноября в 14:09
Динамо тащят из всех сил.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100