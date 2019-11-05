Егоров: «Назначенный в ворота „Ахмата“ пенальти был ошибочным»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал назначенный пенальти в матче 15-го тура РПЛ «Динамо» — «Ахмат» (1:1).

Назначенный в ворота «Ахмата» пенальти был ошибочным. Нужно было продолжать игру: мяч попал в прижатую руку. Сергей (Лапочкин, главный арбитр матча - прим.), видимо, увидел только конечную фазу удара, поэтому и принял такое решение. Мяч попал в предплечье, так что это не пенальти. Мы после игры с Сергеем разговаривали, он сам признал, что нужно было продолжить игру.