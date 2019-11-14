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Туре: «Если бы мой игрок вел себя как Стерлинг, я был бы счастлив»

сегодня, 15:17

Полузащитник китайского «Кингдао», в прошлом игравший за «Манчестер Сити» Яя Туре прокомментировал конфликт между нападающим «горожан» Рахимом Стерлингом и защитником «Ливерпуля» Джо Гомесом.

Люди очень эмоционально отреагировали на то, что произошло между Стерлингом и Гомесом. Такое случается на тренировках. Они только в воскресенье играли друг против друга, а уже через пару дней были в составе сборной. У меня с братом было то же самое. Мы и ругались, и дрались.

Рахим является одним из лучших игроков в Англии на сегодняшний день. Именно он, а не Харри Кейн. На него сейчас откуда только не давят. Рахим борется с расизмом, плюс он играл на «Энфилде», где фанаты освистывают его. Это тоже может оказать на него влияние.

Хосеп Гвардиола может быть немного разочарован решением Саутгейта. Рахим ещё молод и продолжает учиться. Если бы мой игрок вёл себя так, злился и вел себя таким образом, я был бы очень счастлив. Это значит, что он хочет победить. И это важно. Игрок без этого - просто персонаж.

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Все комментарии
San Skra
San Skra
   513 / 866
сегодня в 16:56
Статистика лучше у Кейна, даже по показателю гол+пас. Что интересно, сыграли они одинаковое количество матчей. Стерлинг: 389, голов - 122, гол+пас 223;
Кейн: 390, голов - 225, гол+пас 267.
abramjan
abramjan ответил Так Себе Аналитик
   230 / 866
сегодня в 15:32
Это ты про того брата, которого ты даже не навестил, когда тот умирал в больнице Манчестера, Яша? "Рахим является одним из лучших игроков в Англии на сегодняшний день. Именно он, а не Харри Кейн." А почему именно не Харри Кейн?))
томучто Харри белый!!!...и никакого расизма)))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   11 / 866
сегодня в 15:23
Это ты про того брата, которого ты даже не навестил, когда тот умирал в больнице Манчестера, Яша?

"Рахим является одним из лучших игроков в Англии на сегодняшний день. Именно он, а не Харри Кейн."

А почему именно не Харри Кейн?))
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