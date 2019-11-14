Туре: «Если бы мой игрок вел себя как Стерлинг, я был бы счастлив»

Полузащитник китайского «Кингдао», в прошлом игравший за «Манчестер Сити» прокомментировал конфликт между нападающим «горожан» и защитником «Ливерпуля» .

Люди очень эмоционально отреагировали на то, что произошло между Стерлингом и Гомесом. Такое случается на тренировках. Они только в воскресенье играли друг против друга, а уже через пару дней были в составе сборной. У меня с братом было то же самое. Мы и ругались, и дрались.

Рахим является одним из лучших игроков в Англии на сегодняшний день. Именно он, а не Харри Кейн. На него сейчас откуда только не давят. Рахим борется с расизмом, плюс он играл на «Энфилде», где фанаты освистывают его. Это тоже может оказать на него влияние.

Хосеп Гвардиола может быть немного разочарован решением Саутгейта. Рахим ещё молод и продолжает учиться. Если бы мой игрок вёл себя так, злился и вел себя таким образом, я был бы очень счастлив. Это значит, что он хочет победить. И это важно. Игрок без этого - просто персонаж.