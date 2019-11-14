Туре: «При проявлении расизма с трибун игрокам нужно уходить с поля»

Полузащитник китайского «Кингдао» Яя Туре высказал свое мнение относительно расистского скандала в матче отборочного турнира Евро-2020 между Англией и Болгарией.

Должно быть решение, ФИФА требуются люди, которые будут пристально уделять внимание этому вопросу. Думаю, что сейчас игрокам нужно просто уходить с поля. Это будет сигналом для ФИФА и УЕФА и покажет, что футболисты более важны.

Я очень хотел увидеть, как Англия покинет поле в матче с Болгарией. Я был бы счастлив. В сборной должны быть люди, которые сделают все правильно. Мы можем пойти на телевидение и говорить об этом, но это не значит, что люди на высоких постах в футболе отреагируют.