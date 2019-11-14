Туре: «С удовольствием вернулся бы в АПЛ»

Полузащитник «Кингдао» , 8 лет выступавший за «Манчестер Сити», рассказал о том, что был бы не против вернуться в английскую Премьер-Лигу.

Я бы с удовольствием вернулся, но это зависит от того, в какую именно команду переходить. Порой в Европе люди смотрят на возраст по-другому (Туре 36 лет - прим.), но дело не в этом. Больше зависит от клуба и его задач в чемпионате.

Не стану углубляться в эту тему и предлагать себя, просто хочу, чтобы мне дали шанс. Даю себе в футболе один или два года максимум, после этого хочу наслаждаться своей семьей.