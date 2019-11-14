ГлавнаяНовости

Туре: «С удовольствием вернулся бы в АПЛ»

сегодня, 12:28

Полузащитник «Кингдао» Яя Туре, 8 лет выступавший за «Манчестер Сити», рассказал о том, что был бы не против вернуться в английскую Премьер-Лигу.

Я бы с удовольствием вернулся, но это зависит от того, в какую именно команду переходить. Порой в Европе люди смотрят на возраст по-другому (Туре 36 лет - прим.), но дело не в этом. Больше зависит от клуба и его задач в чемпионате.

Не стану углубляться в эту тему и предлагать себя, просто хочу, чтобы мне дали шанс. Даю себе в футболе один или два года максимум, после этого хочу наслаждаться своей семьей.

Напомним, что в китайский «Кингдао» Туре перешел этим летом, сумма трансфера осталась загадкой.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Наставник загребского «Динамо»: «Ольмо готов играть за лучшие клубы Европы»
Сегодня, 14:21 Комментарии1
Вратарь сборной Украины сравнил Шевченко с Клоппом и Гвардиолой
Сегодня, 13:15 Комментарии5
Венгер объяснил, почему выбрал работу в ФИФА
Сегодня, 13:00 Комментарии3
Туре: «При проявлении расизма с трибун игрокам нужно уходить с поля»
Сегодня, 12:54 Комментарии2
Пеле включил Неймара в список самых великих игроков современности
Сегодня, 12:37 Комментарии8
Уилсон: «Я всегда на связи с „Ливерпулем“»
Сегодня, 12:27 Комментарии0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
allemz
allemz
   27 / 863
сегодня в 13:28
Удачи Легенде во всём!
sihafazatron
sihafazatron
   18 / 863
сегодня в 12:30
Туре был отличным игроком, но щас уже в апл ты не нужен
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100