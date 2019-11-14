Венгер объяснил, почему выбрал работу в ФИФА

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал свое назначение на пост руководителя отдела глобального развития в ФИФА.
Я хочу поделиться с остальными своими знаниями и мыслями об игре, которую я очень люблю. Вероятно, одно из лучших мест для этого — ФИФА. Я чувствую, что на должности руководителя отдела глобального развития я помогу футболу развиваться. Надеюсь, и в качественном плане, и в знаниях.
Некоторые из обязанностей будут требовать от меня развития как мужского, так и женского футбола. Это очень важно. В целом я хочу внести свой вклад в усовершенствовании правил.