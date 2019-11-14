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Венгер объяснил, почему выбрал работу в ФИФА

сегодня, 13:00

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал свое назначение на пост руководителя отдела глобального развития в ФИФА.

Я хочу поделиться с остальными своими знаниями и мыслями об игре, которую я очень люблю. Вероятно, одно из лучших мест для этого — ФИФА. Я чувствую, что на должности руководителя отдела глобального развития я помогу футболу развиваться. Надеюсь, и в качественном плане, и в знаниях.

Некоторые из обязанностей будут требовать от меня развития как мужского, так и женского футбола. Это очень важно. В целом я хочу внести свой вклад в усовершенствовании правил.
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Сантус
Сантус
   49 / 863
сегодня в 15:14
Это называется-на печку....)И при деле вроде и нервов никаких...)
abramjan
abramjan
   224 / 863
сегодня в 15:06
знаниями и мыслями!!!...мыслитель млять))) Спиноза от футбола
Leha-ha50
Leha-ha50
   5 / 863
сегодня в 14:46
Посмотрим, чем нас Венгер удивит???
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