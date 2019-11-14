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Наставник загребского «Динамо»: «Ольмо готов играть за лучшие клубы Европы»

сегодня, 14:21

Главный тренер загребского «Динамо» Ненад Белица прокомментировал перспективы своего подопечного полузащитника Даниэля Ольмо.

Дэни впечатляет и как футболист, и как человек. Он очень скромный и амбициозный одновременно. Учится каждый день, и я горжусь тем, что он играет в моей команде. Думаю, это его последний сезон в «Динамо». У него очень много предложений. В итоге клуб и игрок вместе решат, что лучше для обеих сторон. Он готов играть за лучшие клубы Европы.

 Недавно Даниэль получил первый вызов в сборную Испании.

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ДСА
ДСА
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сегодня в 14:36
Уйдет он точно, но надо продать подороже.
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