Наставник загребского «Динамо»: «Ольмо готов играть за лучшие клубы Европы»

Главный тренер загребского «Динамо» Ненад Белица прокомментировал перспективы своего подопечного полузащитника .

Дэни впечатляет и как футболист, и как человек. Он очень скромный и амбициозный одновременно. Учится каждый день, и я горжусь тем, что он играет в моей команде. Думаю, это его последний сезон в «Динамо». У него очень много предложений. В итоге клуб и игрок вместе решат, что лучше для обеих сторон. Он готов играть за лучшие клубы Европы.