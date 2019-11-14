Пеле включил Неймара в список самых великих игроков современности

Легенда мирового футбола Пеле назвал имена самых выдающихся футболистов современности.

Раньше в каждой стране было по несколько великих игроков: Эусебио, Симойнш, Беккенбауэр, Марадона, Гарринча, Диди. Их было очень много.

Сегодня их только двое или трое: Месси, Роналду и Неймар. Но последний пока еще не стал большой фигурой в Бразилии.