Пеле включил Неймара в список самых великих игроков современности

Легенда мирового футбола Пеле назвал имена самых выдающихся футболистов современности.
Раньше в каждой стране было по несколько великих игроков: Эусебио, Симойнш, Беккенбауэр, Марадона, Гарринча, Диди. Их было очень много.
Сегодня их только двое или трое: Месси, Роналду и Неймар. Но последний пока еще не стал большой фигурой в Бразилии.
Про Неймара вообще непонятно, когда его в последний раз играющим и великим тем более видели? Когда он газоны в России укатывал?
Если говорить именно про игроков в топ-форме сейчас, я даже не знаю, Мбаппе сразу приходит на ум. Но, опять же, на европейском уровне он не показал еще ничего почти.
Про Неймара вообще непонятно, когда его в последний раз играющим и великим тем более видели? Когда он газоны в России укатывал?
Если говорить именно про игроков в топ-форме сейчас, я даже не знаю, Мбаппе сразу приходит на ум. Но, опять же, на европейском уровне он не показал еще ничего почти.