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Пеле включил Неймара в список самых великих игроков современности

сегодня, 12:37

Легенда мирового футбола Пеле назвал имена самых выдающихся футболистов современности. 

Раньше в каждой стране было по несколько великих игроков: Эусебио, Симойнш, Беккенбауэр, Марадона, Гарринча, Диди. Их было очень много. 

Сегодня их только двое или трое: Месси, Роналду и Неймар. Но последний пока еще не стал большой фигурой в Бразилии.

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Alex12357
Alex12357
   461 / 863
сегодня в 15:03
Логично и всё верно ,хотя многим не по нутру !!!
No problem
No problem
сегодня в 14:39
Неймар?,на ну 3.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   107 / 863
сегодня в 14:12
Я бы лучше сравнил его с пустышкой.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   11 / 863
сегодня в 13:01
Да, но нужно отметить, что сейчас Месси и Роналду - выдающиеся игроки на пенсии уже практически.

Про Неймара вообще непонятно, когда его в последний раз играющим и великим тем более видели? Когда он газоны в России укатывал?

Если говорить именно про игроков в топ-форме сейчас, я даже не знаю, Мбаппе сразу приходит на ум. Но, опять же, на европейском уровне он не показал еще ничего почти.
25процентный клоун
25процентный клоун
   19 / 863
сегодня в 12:58
Диего Форлан пока что выше Нэймара, как и Суарес
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   40 / 863
сегодня в 12:46
А почему нет Заболотного:)? А если честно, то Неймара больше всего погубили частые травмы, по возрасту он сейчас должен быть на пике((
Belgie2009
Belgie2009
   377 / 863
сегодня в 12:39
И вряд ли станет..
drug01
drug01
   71 / 863
сегодня в 12:39
По каким критериям наглость. Зазнайство?
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