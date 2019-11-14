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Вратарь сборной Украины сравнил Шевченко с Клоппом и Гвардиолой

сегодня, 13:15

Вратарь «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов поделился мнением о работе главного тренера национальной команды Андрея Шевченко.

Не будем скрывать, что раньше в сборной работали тренеры, считающие, что исповедуют футбол Лобановского. Они делали ставку, например, на быстрые фланги. Нынешний тренер пришел и внедрил несколько другие требования. Мы и раньше добивались результата, но это все было как-то на жилах, в постоянной борьбе. Да, борьба — это часть футбола, но игра состоит не только из единоборств, нужно же уметь и контролировать ее. Владеть мячом, правильно использовать тактику, делать выводы.

Стиль работы Шевченко я назвал бы европейским, сопоставимым с работой топ-тренеров — Пепа Гвардиолы, Юргена Клоппа. Насколько мне известно, он хорошо общается с Карло Анчелотти, а вообще, берет от каждого специалиста лучшее. Кроме того, сила Шевченко — в помощниках. Думаю, и сам Андрей Николаевич понимает, насколько большую работу проделывают его ассистенты, с которыми он является гармоничным целым. Он отдается работе полностью: подсказывает, работает. А помощники анализируют очень важную информацию и предлагают тренеру варианты.

Также недавно стало известно, что защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий принял решение завершить выступления за сборную Украины.

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Все комментарии
berda2003
berda2003
   524 / 863
сегодня в 15:13
сравнить шеву с клопом это нормально...
не приглашать в сборную, только из-за того, что чел играет в России, чисто поведение клопа (вонючего).
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил dimagas2
   69 / 863
сегодня в 15:06
Да какой Милан, одно дело сборной 10 игр в год,другое в клубе по 50.
Ну да, бывает, что тренер добился успехов со сборной, а с клубом у него не поперло. Пример - Луис Фелипе Сколари в Челси
abramjan
abramjan
   224 / 863
сегодня в 14:56
ну пятов же не один год поиграл по руководством хосепки и клопа...знает о чем говорит
dimagas2
dimagas2 ответил Конунг Рагнар
   127 / 863
сегодня в 13:32
Шева был топ напом, которого можно сравнить с Суаресом, Иброй, Левандовски, Роналдо. Как тренер тоже хорошо начал. Посмотрим, может через пару лет Милан возглавит.
Да какой Милан, одно дело сборной 10 игр в год,другое в клубе по 50.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   69 / 863
сегодня в 13:22
Шева был топ напом, которого можно сравнить с Суаресом, Иброй, Левандовски, Роналдо. Как тренер тоже хорошо начал. Посмотрим, может через пару лет Милан возглавит.
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