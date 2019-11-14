Вратарь сборной Украины сравнил Шевченко с Клоппом и Гвардиолой

Вратарь «Шахтера» и сборной Украины поделился мнением о работе главного тренера национальной команды .

Не будем скрывать, что раньше в сборной работали тренеры, считающие, что исповедуют футбол Лобановского. Они делали ставку, например, на быстрые фланги. Нынешний тренер пришел и внедрил несколько другие требования. Мы и раньше добивались результата, но это все было как-то на жилах, в постоянной борьбе. Да, борьба — это часть футбола, но игра состоит не только из единоборств, нужно же уметь и контролировать ее. Владеть мячом, правильно использовать тактику, делать выводы.

Стиль работы Шевченко я назвал бы европейским, сопоставимым с работой топ-тренеров — Пепа Гвардиолы, Юргена Клоппа. Насколько мне известно, он хорошо общается с Карло Анчелотти, а вообще, берет от каждого специалиста лучшее. Кроме того, сила Шевченко — в помощниках. Думаю, и сам Андрей Николаевич понимает, насколько большую работу проделывают его ассистенты, с которыми он является гармоничным целым. Он отдается работе полностью: подсказывает, работает. А помощники анализируют очень важную информацию и предлагают тренеру варианты.