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Молодежная сборная России уверенно обыграла Латвию

сегодня, 19:52
Россия (до 21)Логотип футбольный клуб Россия (до 21)2 : 0Логотип футбольный клуб Латвия (до 21)Латвия (до 21)Матч завершен

Молодежная сборная России обыграла национальную команду Латвии в игре 5-го тура отбора на Евро-2021. Россияне (11 очков) занимают вторую строчку в турнирной таблице, латыши (2 балла) - последние.

Ростов-на-Дону, стадион Ростов Арена

Россия (до 21) - Латвия (до 21) 2:0 (1:0)
Голы: Дивеев 9, Умяров 65

Россия (до 21): Сафонов, Калугин, Дивеев, Евгеньев, Лысов, Умяров (Глебов 66), Глушенков (Уткин 46), Обляков, Сулейманов, Чалов (Грулев 78), Ломовицкий (Кучаев 46).

Предупреждения: Дивеев 26, Соловейчикс 77

Удаления: Минкевичс 28

В предыдущей игре Россия разгромила сверстников из Эстонии.

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Все комментарии
Чист
Чист
   321 / 863
сегодня в 20:35
Латвия не тот уровень по которой можно судить о возможностях молодёжки
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   238 / 863
сегодня в 20:29
С победой!
Big krendel
Big krendel
   34 / 863
сегодня в 20:23
Серьёзный соперник.
Миша Вилков
Миша Вилков
   13 / 863
сегодня в 20:19
Конь и свин порешали. Россию с победой.
drug01
drug01
   80 / 863
сегодня в 20:18
С победой! Игру не видел!!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Сп62
   49 / 863
сегодня в 20:16
Что там хорошего? Каждый играл сам для себя.
Посчитайте сколько он прострелов в штрафную сделал, жаль, что не замыкали.
LOpp
LOpp
   21 / 863
сегодня в 20:13
Слабо играли против 10 латышей.
Сп62
Сп62 ответил Дед за ЦСКА
   145 / 863
сегодня в 20:06
Что там хорошего? Каждый играл сам для себя.
GYTSYL
GYTSYL
   26 / 863
сегодня в 20:04
Спартаковцы затащили(((
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   49 / 863
сегодня в 20:03
Хорошая игра,давили,могли забить ещё 3 гола. Лучший игрок Кучаев.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
   59 / 863
сегодня в 20:03
Молодцы россияне, с победой!!! Ждем появления Вуйка с пулемётом....
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 863
сегодня в 20:02
Уверенно ??? Полтора тайма в большинстве и на один трудовой гол лишь сподобились. Жиденько.
Сколько загублено и не сосчитать. Чалов не забивает, но хоть раздает, а Шапи превращается в Мирзова , все хочет сам порешать.
VIPded
VIPded
   66 / 863
сегодня в 19:58
Молодцы пацаны! Но лабусам можно было бы и побольше накидать...)))
EAGinLE
EAGinLE
   93 / 863
сегодня в 19:57
С победой .
BCB
BCB
   150 / 863
сегодня в 19:57
поздравляем
Гавриленко
Гавриленко
   290 / 863
сегодня в 19:57
Умяров и Глушенков молодцы!

Чалов даже Латвии не может забить, пичалька
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