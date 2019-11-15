Молодежная сборная России уверенно обыграла Латвию

Молодежная сборная России обыграла национальную команду Латвии в игре 5-го тура отбора на Евро-2021. Россияне (11 очков) занимают вторую строчку в турнирной таблице, латыши (2 балла) - последние.
Ростов-на-Дону, стадион Ростов Арена
Россия (до 21) - Латвия (до 21) 2:0 (1:0)
Голы: Дивеев 9, Умяров 65
Россия (до 21): Сафонов, Калугин, Дивеев, Евгеньев, Лысов, Умяров (Глебов 66), Глушенков (Уткин 46), Обляков, Сулейманов, Чалов (Грулев 78), Ломовицкий (Кучаев 46).
Предупреждения: Дивеев 26, Соловейчикс 77
Удаления: Минкевичс 28
В предыдущей игре Россия разгромила сверстников из Эстонии.
Сколько загублено и не сосчитать. Чалов не забивает, но хоть раздает, а Шапи превращается в Мирзова , все хочет сам порешать.
Сколько загублено и не сосчитать. Чалов не забивает, но хоть раздает, а Шапи превращается в Мирзова , все хочет сам порешать.
Чалов даже Латвии не может забить, пичалька
Чалов даже Латвии не может забить, пичалька