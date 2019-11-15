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Англия разгромила Черногорию и вышла на Евро-2020

сегодня, 00:41
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия7 : 0Логотип футбольный клуб ЧерногорияЧерногорияМатч завершен

Сборная Англии обыграла команду Черногории в рамках отбора на Евро-2020.

Англия занимает 1 место в группе (18 очков), а Черногория расположилась на 4 месте (3 пункта). 

Лондон, стадион Уэмбли

Англия - Черногория 7:0 (5:0)
Голы: Окслейд-Чемберлен 11, Кейн 19, Кейн 24, Рэшфорд 30, Кейн 37, Шофранац 66 (автогол), Абрахам 84

Англия: Пикфорд, Александер-Арнольд, Стоунз, Магуайр, Чилуэлл, Окслейд-Чемберлен (Мэддисон 56), Уинкс, Маунт (Гомес 70), Санчо, Кейн (Абрахам 57), Рэшфорд
Главный тренер: Саутгейт Гарет.

Черногория: Миятович, Вешович, Шофранац, Симич, Радунович (Распович 46), Хочко, Лагатор, Вукчевич, Йовович (Янкович 65), Хакшабанович (Больевич 74), Бечирай
Главный тренер: Хаджибегич Фарук.

Предупреждения: Вешович 33, Рэшфорд 33

В другом матче игрового дня Португалия разгромила Литву.

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Все комментарии
particular
particular
   13 / 869
сегодня в 01:07
В состоявшемся издевательстве порадовал, лишь, гол Тэмми Абрахама...
Объективное мнение
Объективное мнение
   208 / 869
сегодня в 01:06
Абрахам молодец
Медив
Медив ответил Kurt Bekelman
   61 / 869
сегодня в 00:50
Кейн все 3 гола на добивании сделал? Просто пенальти не нашел...других способов у него с 2018 года не видел
Там скорее Чилуэлл забивал используя Кейна
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   123 / 869
сегодня в 00:44
Кейн все 3 гола на добивании сделал? Просто пенальти не нашел...других способов у него с 2018 года не видел
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