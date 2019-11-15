Англия разгромила Черногорию и вышла на Евро-2020

Сборная Англии обыграла команду Черногории в рамках отбора на Евро-2020.
Англия занимает 1 место в группе (18 очков), а Черногория расположилась на 4 месте (3 пункта).
Лондон, стадион Уэмбли
Англия - Черногория 7:0 (5:0)
Голы: Окслейд-Чемберлен 11, Кейн 19, Кейн 24, Рэшфорд 30, Кейн 37, Шофранац 66 (автогол), Абрахам 84
Англия: Пикфорд, Александер-Арнольд, Стоунз, Магуайр, Чилуэлл, Окслейд-Чемберлен (Мэддисон 56), Уинкс, Маунт (Гомес 70), Санчо, Кейн (Абрахам 57), Рэшфорд
Главный тренер: Саутгейт Гарет.
Черногория: Миятович, Вешович, Шофранац, Симич, Радунович (Распович 46), Хочко, Лагатор, Вукчевич, Йовович (Янкович 65), Хакшабанович (Больевич 74), Бечирай
Главный тренер: Хаджибегич Фарук.
Предупреждения: Вешович 33, Рэшфорд 33
В другом матче игрового дня Португалия разгромила Литву.