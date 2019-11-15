Пике: «„Барселону“ слишком много критикуют»

сегодня, 21:29

Защитник «Барселоны» прокомментировал критику каталонского клуба:

Мы выиграли два последних розыгрыша Примеры. Сейчас идем на первом месте в чемпионате и в группе в ЛЧ . Нас слишком чрезмерно критикуют.

Ранее Пике заявил после игры со «Славией» (0:0), что с такой игрой «Барселона» не выиграет Лигу чемпионов.