Пике: «„Барселону“ слишком много критикуют»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал критику каталонского клуба:
Мы выиграли два последних розыгрыша Примеры. Сейчас идем на первом месте в чемпионате и в группе в ЛЧ. Нас слишком чрезмерно критикуют.
Ранее Пике заявил после игры со «Славией» (0:0), что с такой игрой «Барселона» не выиграет Лигу чемпионов.
Причем тут ,что вы на первом месте в группе ЛЧ,хотя убежденно знаешь Пике,что вы третий раз подряд опозоритесь скоро.Вас не критиковать надо а гасить надо.
Причем тут ,что вы на первом месте в группе ЛЧ,хотя убежденно знаешь Пике,что вы третий раз подряд опозоритесь скоро.Вас не критиковать надо а гасить надо.