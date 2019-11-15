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Пике: «„Барселону“ слишком много критикуют»

сегодня, 21:29

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал критику каталонского клуба:

Мы выиграли два последних розыгрыша Примеры. Сейчас идем на первом месте в чемпионате и в группе в ЛЧ. Нас слишком чрезмерно критикуют.

Ранее Пике заявил после игры со «Славией» (0:0), что с такой игрой «Барселона» не выиграет Лигу чемпионов. 

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Все комментарии
alexfor
alexfor
   72 / 859
сегодня в 22:03
самое главное, несправедливо. особенно защиту...
Leha-ha50
Leha-ha50
   3 / 859
сегодня в 21:48
Хорошо хоть не побили, а ведь могли ....за теперешнюю игру самим должно быть стыдно.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   107 / 859
сегодня в 21:42
Ла Лига уже слабая лига,даже такая слабая Барса во главе с физруком на первом месте.
Причем тут ,что вы на первом месте в группе ЛЧ,хотя убежденно знаешь Пике,что вы третий раз подряд опозоритесь скоро.Вас не критиковать надо а гасить надо.
dimagas2
dimagas2
   105 / 859
сегодня в 21:38
Значит ждут большего)
neomessi
neomessi
   195 / 859
сегодня в 21:35
И правильно делают! Вам надо назначить в тренеры Мишку Галустяна.
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