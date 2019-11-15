Бэйл – о критике в СМИ: «Я нахожу это очень смешным»

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Нападающий «Реала» высказался о критике, которой он подвергается в испанской прессе. Напомним, что футболист пропустил ряд игр «сливочных» по причине травмы, но при этом на днях отправился в расположение сборной Уэльса, чтобы помочь национальной команде в ближайших поединках. Испанская пресса раскритиковала Бэйла, поскольку, по мнению местных журналистов, он пренебрежительно относится к «Реалу».

У них свое мнение обо мне. Что есть, то и есть. Хорошо это или плохо, это обо мне, так что я должен продавать газеты. Я слышал некоторые истории о себе, но не относился к ним всерьез. Мои друзья иногда присылают мне забавные фото или другие материалы прессы. Я пытался вернуться в состав «Реала» как можно быстрее. Честно говоря, я нахожу это очень смешным, особенно некоторые материалы СМИ , которые мне присылают друзья.

Отметим, что во время паузы на матчи сборных Бэйл сделал еще одно заявление о своей ситуации в «Реале». Он сообщил, что предпочитает выступления в составе сборной Уэльса играм за мадридцев.