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Лукаку: «Бельгия приехала в Петербург за победой»

сегодня, 20:21
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб БельгияБельгияЗавтра в 20:00 Не начался

Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку прокомментировал предстоящую игру 9-го тура отборочного турнира Евро-2020:

У России хорошая команда, которая умеет атаковать. Она вызывает уважение.

Однако мы приехали побеждать, а не развлекаться. Не имеет значение, против кого мы играем, мы всегда хотим выигрывать. Предстоящая игра очень важна для нас. Так же, как и для России.

Квинси Промес много рассказывал мне о чемпионате России, отзывался о лиге очень хорошо.

Я очень хорошо чувствую себя в «Интере». УЕФА должен строго наказывать за проявление расизма и бороться с ним. Не только на словах, но и на деле.

Ранее своим мнением о предстоящем матче поделился главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес

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Все комментарии
dimagas2
dimagas2 ответил Суклетин
   105 / 859
сегодня в 20:56
АПОЭЛ, Насьональ, Базель, Твенте, Малага, Осер, Удинезе, Болонья приезжали в Питер за победой.
Гранд на гранде)))
Гавриленко
Гавриленко ответил Jeck Denielse
   213 / 859
сегодня в 20:50
Зато он станет чемпионом Европы, выиграет ЛЧ! Конебомжам не понять.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответил Jeck Denielse
   233 / 859
сегодня в 20:48
Промесу как раз есть что рассказать Лукаку.....Квинси сам 3 раза приезжал в Питер "за победой".....)) 06.08.2017 Зенит - Спартак 5:1 02.10.2016 Зенит - Спартак 4:2 16.04.2016 Зенит - Спартак 5:2
Промес голландец, а не бельгиец. Увы (((
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   233 / 859
сегодня в 20:47
Ответим Лукаку словами Евсеева после приснопамятного матча с Уэльсом!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   17 / 859
сегодня в 20:37
Промесу как раз есть что рассказать Лукаку.....Квинси сам 3 раза приезжал в Питер "за победой".....))

06.08.2017 Зенит - Спартак 5:1
02.10.2016 Зенит - Спартак 4:2
16.04.2016 Зенит - Спартак 5:2
Footbolista
Footbolista
   11 / 859
сегодня в 20:28
Главное чтобы бомжи с Лукакой бананами не поделились.....
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   4 / 859
сегодня в 20:27
Привык, что в сериале ему заюаненные судьи победы рисуют. Тут получит по щам эта макака.
Суклетин
Суклетин
сегодня в 20:26
АПОЭЛ, Насьональ, Базель, Твенте, Малага, Осер, Удинезе, Болонья приезжали в Питер за победой.
Миша Вилков
Миша Вилков
   12 / 859
сегодня в 20:26
В питер приехал и сразу о расизме заговорил. Наслышан наверное о местных гуливерах.
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