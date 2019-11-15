Лукаку: «Бельгия приехала в Петербург за победой»

Форвард сборной Бельгии прокомментировал предстоящую игру 9-го тура отборочного турнира Евро-2020:

У России хорошая команда, которая умеет атаковать. Она вызывает уважение.

Однако мы приехали побеждать, а не развлекаться. Не имеет значение, против кого мы играем, мы всегда хотим выигрывать. Предстоящая игра очень важна для нас. Так же, как и для России.

Квинси Промес много рассказывал мне о чемпионате России, отзывался о лиге очень хорошо.