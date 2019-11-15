Лукаку: «Бельгия приехала в Петербург за победой»

Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку прокомментировал предстоящую игру 9-го тура отборочного турнира Евро-2020:
У России хорошая команда, которая умеет атаковать. Она вызывает уважение.
Однако мы приехали побеждать, а не развлекаться. Не имеет значение, против кого мы играем, мы всегда хотим выигрывать. Предстоящая игра очень важна для нас. Так же, как и для России.
Квинси Промес много рассказывал мне о чемпионате России, отзывался о лиге очень хорошо.
Я очень хорошо чувствую себя в «Интере». УЕФА должен строго наказывать за проявление расизма и бороться с ним. Не только на словах, но и на деле.
Ранее своим мнением о предстоящем матче поделился главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.
06.08.2017 Зенит - Спартак 5:1
02.10.2016 Зенит - Спартак 4:2
16.04.2016 Зенит - Спартак 5:2
06.08.2017 Зенит - Спартак 5:1
02.10.2016 Зенит - Спартак 4:2
16.04.2016 Зенит - Спартак 5:2