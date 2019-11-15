Гризманн: «Знал, что мне придется столкнуться с трудностями в „Барселоне“»

Нападающий «Барселоны» рассказал о сложности адаптации в новой команде.

Очевидно, что мне нравится играть в центе атаки. Я прекрасно себя там чувствую. Но в «Барселоне» у меня другая роль, приходится адаптироваться. Я прекрасно понимал, что мне будет непросто в «Барселоне», но я учусь каждый день, чтобы быть лучше.