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Гризманн: «Знал, что мне придется столкнуться с трудностями в „Барселоне“»

сегодня, 20:30

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал о сложности адаптации в новой команде.

Очевидно, что мне нравится играть в центе атаки. Я прекрасно себя там чувствую. Но в «Барселоне» у меня другая роль, приходится адаптироваться. Я прекрасно понимал, что мне будет непросто в «Барселоне», но я учусь каждый день, чтобы быть лучше.

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Все комментарии
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Виссарионович
   4 / 859
сегодня в 21:58
Честно, до сих пор не понимаю зачем его брали, он ведь вообще не вписывается в стиль
Поэтому я и говорю, что барса это дно-клуб.
Гризману нужно было в Реал или Ливерпуль идти, там где любят длинные забросы, а он пошёл в клуб, стиль игры которого в быстрый, комбинационный футбол, ему совсем не подходит. Его то понять можно - з/п в барсе на уровне), а вот куда руководство клуба смотрело? Вот где вопрос)
Kirgudu
Kirgudu
   645 / 859
сегодня в 21:42
Кудрявое дерево.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   232 / 859
сегодня в 21:27
Привык играть 10+1 в Атлетико, а тут по другому
Belgie2009
Belgie2009
   286 / 859
сегодня в 21:25
Кучаряшка будет играть там, где скажет ложкоед.
Виссарионович
Виссарионович ответил Князь сажал врагов на посох
   23 / 859
сегодня в 21:18
Честно, до сих пор не понимаю зачем его брали, он ведь вообще не вписывается в стиль
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил obana777
   4 / 859
сегодня в 21:16
Знал, а чего поперся?
Всех манит панамский общак и дармовые, кабинетные трофеи. Аха-ха)
obana777
obana777
   64 / 859
сегодня в 21:08
Знал, а чего поперся?
VIPded
VIPded
   65 / 859
сегодня в 21:00
Тяжела участь предателя...
Colchoneros
Colchoneros
   349 / 859
сегодня в 20:37
Ты пропадешь как Арда Туран!
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   4 / 859
сегодня в 20:34
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