Гризманн: «Знал, что мне придется столкнуться с трудностями в „Барселоне“»

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал о сложности адаптации в новой команде.
Очевидно, что мне нравится играть в центе атаки. Я прекрасно себя там чувствую. Но в «Барселоне» у меня другая роль, приходится адаптироваться. Я прекрасно понимал, что мне будет непросто в «Барселоне», но я учусь каждый день, чтобы быть лучше.
Гризману нужно было в Реал или Ливерпуль идти, там где любят длинные забросы, а он пошёл в клуб, стиль игры которого в быстрый, комбинационный футбол, ему совсем не подходит. Его то понять можно - з/п в барсе на уровне), а вот куда руководство клуба смотрело? Вот где вопрос)
Гризману нужно было в Реал или Ливерпуль идти, там где любят длинные забросы, а он пошёл в клуб, стиль игры которого в быстрый, комбинационный футбол, ему совсем не подходит. Его то понять можно - з/п в барсе на уровне), а вот куда руководство клуба смотрело? Вот где вопрос)