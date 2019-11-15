Лёв: «У Германии большой потенциал, но мы не фавориты Евро»

Главный тренер сборной Германии рассказал про перспективы команды на Евро-2020:

Сегодня у нас талантливая и амбициозная команда. Нынешняя сборная похожа по потенциалу на ту, которая выступала на ЧМ -2010.

Однако мы не являемся безоговорочными фаворитами. Нашим футболистам еще нужно продолжить развиваться.

Франция и Англия долгое время играют одним и тем же составом. Не забываем про Нидерланды и Испанию. Борьба за титул будет невероятно сложной. Но у Германии есть хорошая база.