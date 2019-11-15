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Лёв: «У Германии большой потенциал, но мы не фавориты Евро»

сегодня, 20:39

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв рассказал про перспективы команды на Евро-2020:

Сегодня у нас талантливая и амбициозная команда. Нынешняя сборная похожа по потенциалу на ту, которая выступала на ЧМ-2010.

Однако мы не являемся безоговорочными фаворитами. Нашим футболистам еще нужно продолжить развиваться.

Франция и Англия долгое время играют одним и тем же составом. Не забываем про Нидерланды и Испанию. Борьба за титул будет невероятно сложной. Но у Германии есть хорошая база.

 Недавно была представлена форма немецкой сборной на данный турнир.

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Все комментарии
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   38 / 859
сегодня в 21:39
Французы топ, по сыгранности и мастерству должны далеко проходить!
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Gourcuff Yohanne
   61 / 859
сегодня в 21:38
Фавориты Франция, Голландия и Испания
Вместо Испании - Бельгия. Германия - теневой фаворит.
Виссарионович
Виссарионович ответил Гавриленко
   23 / 859
сегодня в 21:27
Это потому что кидали банан в негра, а наступил на него Акинфеев, подскользнулся и отбил мяч.
Гавриленко
Гавриленко ответил Gourcuff Yohanne
   213 / 859
сегодня в 20:58
Испания - это которая с дыркинфеем не справилась?((((
EAGinLE
EAGinLE
   90 / 859
сегодня в 20:55
Скоро узнаем .
dimagas2
dimagas2 ответил Gourcuff Yohanne
   105 / 859
сегодня в 20:53
Фавориты Франция, Голландия и Испания
Испания?Ты их состав видел?Слабейшая их сборная лет за 20.
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
   836 / 859
сегодня в 20:51
Фавориты Франция, Голландия и Испания
Colchoneros
Colchoneros
   349 / 859
сегодня в 20:41
Считаю сборную Нидерландов главными фаворитами Евро 2020!
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