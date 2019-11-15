Экдаль: «Сомневаюсь, что Ибрагимович отправится в „Болонью“»

Полузащитник «Сампдории» и сборной Швеции прокомментировал слухи о скором возвращении форварда в Серию А.

Об этом пишут каждый день во всех газетах, так что в Италии это, конечно, горячая тема. Надеюсь, в сообщениях СМИ есть доля правды, но то, какое решение примет Златан, остается загадкой. «Милан» воспринимается как самый естественный вариант для него. Сомневаюсь, что он отправится в «Болонью». Если бы мне пришлось делать ставку, я бы сказал, что его следующим клубом будет «Милан».