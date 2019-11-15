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Экдаль: «Сомневаюсь, что Ибрагимович отправится в „Болонью“»

сегодня, 19:53

Полузащитник «Сампдории» и сборной Швеции Альбин Экдаль прокомментировал слухи о скором возвращении форварда Златана Ибрагимовича в Серию А.  

Об этом пишут каждый день во всех газетах, так что в Италии это, конечно, горячая тема. Надеюсь, в сообщениях СМИ есть доля правды, но то, какое решение примет Златан, остается загадкой. «Милан» воспринимается как самый естественный вариант для него. Сомневаюсь, что он отправится в «Болонью». Если бы мне пришлось делать ставку, я бы сказал, что его следующим клубом будет «Милан».

Напомним, что Ибрагимович недавно стал свободным агентом. Слухи связывают его с переездом в Италию. В частности, нападающим интересуются «Милан», «Наполи» и «Болонья».

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