ГлавнаяНовости

Северная Македония обыграла Израиль

20 ноября 2019, 00:45
Северная МакедонияЛоготип футбольный клуб Северная Македония1 : 0Логотип футбольный клуб ИзраильИзраильМатч завершен

Сборная Северной Македонии одержала победу над командой Израиля в матче 10-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Северная Македония (14 очков) располагается на третьем месте в своей группе, Израиль (11) - предпоследний.

Скопье, стадион Национальный стадион Тоше Проески

Северная Македония - Израиль 1:0 (1:0)
Гол: Николов 45+2

Северная Македония: Димитриевски, Ристовски, Муслиу, Велкоски (Зайков 72), Ристевски, Николов, Барди, Костадинов, Пандев (Аврамовски 79), Элмас, Стояновски (Несторовски 60)
Главный тренер: Ангеловски Игор.

Израиль: Харуш, Даса (Дгани 41), Тиби, Биттон, Менахем, Натхо, Глазер, Элмкис, Саба (Вейсманн 68), Захави, Даббур
Главный тренер: Херцег Ондраш.

Предупреждения: Барди 29, Глазер 35, Саба 35, Николов 60, Менахем 82, Даббур 88

В параллельном матче сборная России одержала крупную победу над Сан-Марино.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ПСЖ уверенно победил «Лилль»
Сегодня, 00:39 Комментарии3
Дортмундская «Боруссия» потеряла очки в матче с аутсайдером Бундеслиги
Сегодня, 00:24 ВидеоКомментарии8
«Локомотив» обыграл «Тамбов» в результативном матче
Вчера, 21:29 Комментарии157
Польша одержала победу над Словенией
20 ноября Комментарии7
Австрия уступила Латвии
20 ноября Комментарии6
Шотландия обыграла Казахстан
20 ноября Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
abramjan
abramjan
   85 / 831
20 ноября в 09:42
молодцы и те и другие что избавили от себя евро)))
cska plus
cska plus
   14 / 831
20 ноября в 05:58
Сделал ставку на ничью.
mangoх12
mangoх12 ответил 95-shishani-95
   54 / 831
20 ноября в 03:19
Как я рад, что сборная террора проиграла!!!
Кадырову про террор расскажи
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Байкал-38.
   146 / 831
20 ноября в 02:07
Молодцы македоняни!
Байкал-38.
Байкал-38.
   86 / 831
20 ноября в 01:14
Молодцы македоняни!
95-shishani-95
95-shishani-95
   146 / 831
20 ноября в 00:59
    Багор
    Багор
       61 / 831
    20 ноября в 00:58
    Удивительно!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100