Северная Македония обыграла Израиль

Сборная Северной Македонии одержала победу над командой Израиля в матче 10-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Северная Македония (14 очков) располагается на третьем месте в своей группе, Израиль (11) - предпоследний.
Скопье, стадион Национальный стадион Тоше Проески
Северная Македония - Израиль 1:0 (1:0)
Гол: Николов 45+2
Северная Македония: Димитриевски, Ристовски, Муслиу, Велкоски (Зайков 72), Ристевски, Николов, Барди, Костадинов, Пандев (Аврамовски 79), Элмас, Стояновски (Несторовски 60)
Главный тренер: Ангеловски Игор.
Израиль: Харуш, Даса (Дгани 41), Тиби, Биттон, Менахем, Натхо, Глазер, Элмкис, Саба (Вейсманн 68), Захави, Даббур
Главный тренер: Херцег Ондраш.
Предупреждения: Барди 29, Глазер 35, Саба 35, Николов 60, Менахем 82, Даббур 88
В параллельном матче сборная России одержала крупную победу над Сан-Марино.
Хорошая европейка!!!
Хорошая европейка!!!