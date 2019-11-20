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Австрия уступила Латвии

20 ноября 2019, 00:42
ЛатвияЛоготип футбольный клуб Латвия1 : 0Логотип футбольный клуб АвстрияАвстрияМатч завершен

Сборная Австрии уступила команде Латвии в матче 10-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Австрия (19 очков) располагается на втором месте в своей группе, Латвия (3) - последняя.

Рига, стадион Даугава

Латвия - Австрия 1:0 (0:0)
Гол: Ошс 65

Латвия: Штейнборс, Савалниекс, Дубра, Максименко, Юрковскис, Федоров, Грязнов, Ошс, Камеш, Икаунекс (Тарасов 89), Улдрикис (Гутковскис 70)
Главный тренер: Стоянович Славиша.

Австрия: Перван, Триммель, Пош, Драгович, Вебер, Баумгартлингер (Онисиво 46), Илсанкер (Ранфтль 77), Гоигингер (Хинтерсер 69), Гриллитш, Шауб, Грегоритч
Главный тренер: Фода Франко.

Предупреждения: Икаунекс 25, Илсанкер 55, Штейнборс 73

В параллельном матче сборная России одержала крупную победу над Сан-Марино.

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Все комментарии
DanjaG
DanjaG
   140 / 831
20 ноября в 08:19
Австрия забила.
cska plus
cska plus
   14 / 831
20 ноября в 06:59
Вот это нежданка.
STVA 1
STVA 1
   108 / 831
20 ноября в 04:51
Неожиданно!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   131 / 831
20 ноября в 01:16
Вот это да
azures
azures
   58 / 831
20 ноября в 00:59
Латвию с победой!
mihaluch
mihaluch
   98 / 831
20 ноября в 00:59
Самая большая неожиданность.
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