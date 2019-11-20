Австрия уступила Латвии

Сборная Австрии уступила команде Латвии в матче 10-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Австрия (19 очков) располагается на втором месте в своей группе, Латвия (3) - последняя.
Рига, стадион Даугава
Латвия - Австрия 1:0 (0:0)
Гол: Ошс 65
Латвия: Штейнборс, Савалниекс, Дубра, Максименко, Юрковскис, Федоров, Грязнов, Ошс, Камеш, Икаунекс (Тарасов 89), Улдрикис (Гутковскис 70)
Главный тренер: Стоянович Славиша.
Австрия: Перван, Триммель, Пош, Драгович, Вебер, Баумгартлингер (Онисиво 46), Илсанкер (Ранфтль 77), Гоигингер (Хинтерсер 69), Гриллитш, Шауб, Грегоритч
Главный тренер: Фода Франко.
Предупреждения: Икаунекс 25, Илсанкер 55, Штейнборс 73
В параллельном матче сборная России одержала крупную победу над Сан-Марино.